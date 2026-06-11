أزمة التأشيرات تحرم "الأفيال" من اللاعب رقم 12 في كأس العالم

يخوض منتخب كوت ديفوار مباريات كأس العالم 2026 من دون حضور يذكر لجماهيره القادمة من البلاد، بعدما تعذر على معظم المشجعين الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لمشجعي منتخب كوت ديفوار جوليان كواديو أدونيس عن استيائه من هذا الوضع، مؤكدا في تصريحات لوكالة فرانس برس أن الجماهير الإيفوارية اضطرت إلى التخلي عن فكرة السفر بعد الصعوبات الكبيرة التي واجهتها للحصول على التأشيرات.

وقال أدونيس: "هذه الوضعية تؤلمنا كثيرا لأنها تحرمنا من أداء دورنا الطبيعي في دعم منتخبنا الوطني. كنا نرغب أيضا في تقديم ثقافتنا وأسلوبنا المميز في التشجيع داخل المدرجات كما فعلنا في البطولات السابقة".

وأضاف أن السلطات الأمريكية كانت واضحة منذ البداية بشأن القيود المفروضة على دخول مواطني بعض الدول، معتبرا أن المشجعين الإيفواريين كانوا من بين المتضررين من سياسة الهجرة المشددة التي تطبقها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يحصل على حق السفر سوى عدد محدود من مسؤولي لجنة المشجعين، بعد مفاوضات وإجراءات طويلة، في حين اعتادت اللجنة خلال مشاركات كوت ديفوار السابقة في كأس العالم، وكذلك خلال بطولات كأس أمم أفريقيا، على إرسال عشرات المشجعين لمساندة المنتخب من المدرجات.

وسيقتصر دور الوفد الصغير الذي تمكن من السفر على تنظيم وتأطير أفراد الجالية الإيفوارية المقيمة في الولايات المتحدة، والتي تقدر اللجنة الوطنية للمشجعين عدد أفرادها بأكثر من ألف شخص، على أمل توفير أجواء داعمة للمنتخب خلال مبارياته.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يتواصل فيه الجدل حول سياسة التأشيرات الأمريكية خلال كأس العالم 2026، خاصة بعد حادثة منع الحكم الصومالي عمر آرتان من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه تأشيرة سارية المفعول، وهي القضية التي أثارت انتقادات واسعة قبل انطلاق البطولة.

إعلان

وتستهل كوت ديفوار مشوارها في البطولة يوم 15 يونيو/حزيران بمدينة فيلادلفيا أمام الإكوادور، قبل مواجهة ألمانيا في 20 يونيو/حزيران بمدينة تورونتو الكندية، ثم العودة إلى فيلادلفيا لملاقاة كوراساو في 25 يونيو/حزيران.