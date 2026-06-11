قانون الـ 21.. جدار قانوني يعزل نجم فرنسا في بوسطن

يواجه نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، وارن زاير إيمري، وضعاً استثنائياً خلال معسكر "الديوك" المقام حالياً في مدينة بوسطن الأمريكية.

فبينما يقيم لاعبو المنتخب في فندق "فور سيزونز" الفاخر، الذي يضم في جنباته ركناً يعدّ من بين الأكثر حيوية وشهرة في المدينة، سيجد اللاعب الشاب نفسه مضطراً لعدم مشاركة زملائه التواجد في هذا المرفق خلال أوقات فراغه كونه يقدّم مشروبات كحولية.

ووفقاً لما كشفته "راديو مونتي كارلو سبورتس" الفرنسية، فإن العائق الذي يحول دون دخول زاير إيمري إلى تلك المنطقة يعود إلى صرامة القوانين المحلية في ولاية ماساتشوستس، والتي تنص على حظر دخول من هم دون سن الـ 21 عاماً إلى أي منشأة لا تقدّم الطعام، وذلك بصرف النظر عما إذا كان القاصر برفقة شخص بالغ أو ما إذا كان ينوي شرب الكحول من عدمه.

وعلى الرغم من أن زاير إيمري، الذي يعدّ ركيزة أساسية في حسابات المدرب ديدييه ديشان خلال نهائيات كأس العالم، قد احتفل ببلوغه سن العشرين في مارس/آذار الماضي، إلا أنه يظل ضمن الفئة العمرية التي يشملها هذا الحظر القانوني، وهو ما يمنعه من مرافقة بقية لاعبي المنتخب إلى تلك المنطقة الترفيهية في الفندق.

ورغم أن هذه الواقعة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على التحضيرات الفنية للمنتخب الفرنسي أو خطط ديشان، إلا أنها شكلت مادة خصبة للحديث في كواليس المعسكر، وذلك قبل أيام من المواجهة المرتقبة التي ستجمع فرنسا بنظيرتها السنغال يوم الثلاثاء القادم، 16 يونيو/حزيران.