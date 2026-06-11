في "حالة جيدة للغاية".. ميسي يطمئن الأرجنتينيين

طمأن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي جماهير منتخب بلاده قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه بات يشعر بحالة بدنية جيدة بعد فترة عانى فيها من بعض المتاعب البدنية خلال معسكر المنتخب.

وشارك ميسي في فوز الأرجنتين على أيسلندا في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق البطولة، فدخل بديلًا في الدقيقة 69 وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته.

كما أصبح قائد "التانغو" أكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا بقميص المنتخب الأرجنتيني بعمر 38 عامًا و11 شهرًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة أنخيل لابرونا الذي سجل عام 1957 هدفًا مع التانغو بعمر 38 عامًا و9 أشهر.

سعادة كبيرة

وقال ميسي عقب اللقاء في تصريحات للصحفيين: "كنت متشوقًا للحصول على بعض الدقائق بعد المشكلة التي عانيت منها منذ وصولي إلى المعسكر، أشعر بسعادة كبيرة وأستمتع بكل لحظة، كنت أرغب في التخلص من المخاوف التي ترافق أي لاعب عندما يعاني من آلام أو انزعاج بدني، وأن ألعب بحرية كاملة، وقد شعرت بحالة جيدة للغاية".

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني أن الفريق لا يزال أمامه أسبوع كامل للاستعداد للمباراة الافتتاحية، مؤكدًا ثقته الكبيرة في رفاقه قائلًا: "لدينا فريق اعتاد الفوز ويريد دائمًا المزيد، هذا الجيل أثبت في كل مناسبة أنه لا يخذل الجماهير، بغض النظر عن المنافس أو البطولة، وما زال يمتلك نفس الجوع والرغبة في المنافسة وتحقيق الإنجازات".

ووجه ميسي رسالة خاصة لجماهير الأرجنتين، مؤكدًا أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل الحفاظ على اللقب العالمي.

وقال نجم إنتر ميامي: "هذا الفريق يستحق كل ما يحدث له من نجاحات، سنحاول كما نفعل دائمًا، وعلى الجماهير ألا تشك للحظة في أننا سنقدم كل ما لدينا، أحيانًا تحقق كرة القدم ما تتمناه وأحيانًا لا، لكن المؤكد أننا سنقاتل حتى النهاية، وأي منافس سيجد صعوبة كبيرة في مواجهتنا لأننا فريق تنافسي للغاية".

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كما نشر ميسي رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" عقب المباراة، كتب فيها: "هيا بنا.. أكثر اتحادًا من أي وقت مضى".

ويخوض ميسي المونديال السادس له برفقة التانغو الأرجنتيني، بعد أن بدأ أولى مشاركاته في عام 2006 وحقق أفضل نتيجة له حين توج باللقب في النسخة الأخيرة في قطر عام 2022.