الفيفا يعلن الطاقة الاستيعابية لملاعب المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الأربعاء الطاقة الاستيعابية للملاعب الـ16 المستضيفة لنهائيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وهذه أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبا وتُقام للمرة الأولى في ثلاث دول.

وقال الفيفا في بيان الأربعاء: "بعد الطلب العالمي غير المسبوق، سيُحطَّم العدد القياسي للجماهير في نسخة واحدة، الذي يعود إلى كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة".

الطاقة الاستيعابية لملاعب مونديال 2026