الفيفا يعلن الطاقة الاستيعابية لملاعب المونديال
Published On 11/6/2026|
آخر تحديث: 06:27 (توقيت مكة)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الأربعاء الطاقة الاستيعابية للملاعب الـ16 المستضيفة لنهائيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وهذه أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبا وتُقام للمرة الأولى في ثلاث دول.
وقال الفيفا في بيان الأربعاء: "بعد الطلب العالمي غير المسبوق، سيُحطَّم العدد القياسي للجماهير في نسخة واحدة، الذي يعود إلى كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة".
الطاقة الاستيعابية لملاعب مونديال 2026
- ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا: 68239 متفرجا.
- ملعب بي سي بليس، فانكوفر: 52497 متفرجا.
- ملعب جيليت، فوكسبورو/بوسطن: 64146 متفرجا.
- ملعب "إيه تي أند تي"، أرلينغتون/دالاس: 70649 متفرجا.
- ملعب أكرون، غوادالاخارا: 45664 متفرجا.
- ملعب إن آر جي، هيوستن: 68777 متفرجا.
- ملعب أروهيد، كانساس سيتي: 69045 متفرجا.
- ملعب سوفاي، لوس أنجليس: 70492 متفرجا.
- ملعب أزتيكا، مكسيكو: 80824 متفرجا.
- ملعب هارد روك، ميامي: 64478 متفرجا.
- ملعب بي بي في إيه، مونتيري: 51243 متفرجا.
- ملعب ميتلايف، إيست راذرفورد (نيوجيرزي/نيويورك): 80663 متفرجا.
- ملعب لينكولن فايننشال فيلد، فيلادلفيا: 68324 متفرجا.
- ملعب ليفايس، سانتا كلارا/سان فرانسيسكو: 68827 متفرجا.
- ملعب لومن فيلد، سياتل: 66925 متفرجا.
- بي إم أو فيلد، تورونتو: 43036 متفرجا.
المصدر: الجزيرة + الفرنسية