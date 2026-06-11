شبح المقاعد الفارغة يخيم على أولى مباريات المنتخب الأمريكي

تشهد المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي في كأس العالم 2026، المقررة أمام باراغواي، تطورا غير متوقع قبل ساعات من انطلاق اللقاء، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن عدم بيع آلاف التذاكر.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن نحو 4400 تذكرة لا تزال متاحة للمباراة التي يستضيفها ملعب لوس أنجلوس (سوفي) بمدينة لوس أنجلوس، رغم أنها تمثل الظهور الأول للمنتخب الأمريكي المضيف في البطولة، وأحد أكثر المواجهات المنتظرة في دور المجموعات.

هذا الرقم أثار تساؤلات بشأن الإقبال الجماهيري، خاصة في ظل الجدل المتصاعد بشأن أسعار التذاكر، التي اعتبرها كثير من المشجعين مرتفعة بشكل مبالغ فيه، ما انعكس على حركة البيع سواء في المنصات الرسمية أو سوق إعادة البيع.

وتشير تقارير إلى أن عددا من التذاكر معروض حاليا على منصات مثل "ستوب هب" و"سيت غيك" بأسعار أقل من السعر الأصلي في بعض الحالات، حيث يمكن العثور على مقاعد بأقل من ألف دولار، بينما تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للمباراة من أكثر من 1100 دولار.

كما تحدثت مصادر إعلامية عن وجود نحو 180 ألف تذكرة غير مباعة عبر منصة إعادة البيع الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على امتداد مباريات البطولة، مع تسجيل تراجع في متوسط الأسعار مع اقتراب موعد انطلاق المنافسات.

الجدل امتد أيضا إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المشجعين عن استيائهم من سياسة التسعير، معتبرين أنها ساهمت في إبعاد شريحة واسعة من الجماهير عن حضور مباريات كأس العالم، حتى تلك التي تجمع المنتخب المضيف في أولى مبارياته.