سون ينفي شائعة "المونديال الأخير"

أكد قائد منتخب كوريا الجنوبية سون هيونغ مين جاهزية منتخب بلاده لخوض منافسات كأس العالم عام 2026، مشددا على أن اللاعبين سيدخلون البطولة بعزيمة كبيرة ورغبة في تقديم أقصى ما لديهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

ويستهل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب التشيك ضمن منافسات المجموعة الأولى، صباح الجمعة على ملعب غوادالاخارا بالمكسيك.

حماس المونديال

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، كشف سون عن الحماس الكبير الذي يسيطر على لاعبي منتخب بلاده قبل ضربة البداية، قائلا: "اللاعبون متحمسون للغاية لهذه المباراة، بل إنني أجد نفسي مضطرا أحيانا لتهدئتهم. آمل أن تؤتي الجهود التي بذلناها ثمارها، وأعتقد أننا نستحق ذلك، الأجواء داخل الفريق رائعة ويمكنني رؤية هذا الحماس في أعين زملائي".

وأضاف نجم كوريا الجنوبية: "كل مباراة في كأس العالم تحمل أهمية خاصة، حتى إننا مستعدون لبذل كل ما نملك من أجلها، سنقدم كل ما لدينا وأكثر".

ويخوض سون، البالغ من العمر 33 عاما، رابع مشاركة له في نهائيات كأس العالم، والتي قد تكون الأخيرة في مسيرته الدولية، بعدما تحول خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز نجوم كرة القدم الآسيوية ورمز رياضي في بلاده.

وسجل سون أول أهدافه في كأس العالم خلال نسخة عام 2014 بالبرازيل عندما كان في الحادية والعشرين من عمره، رغم خروج كوريا الجنوبية من الدور الأول.

وفي مونديال روسيا عام 2018، أسهم في الفوز التاريخي على ألمانيا حاملة اللقب، بينما لعب دورا حاسما في نسخة قطر عام 2022 عندما صنع هدف الفوز أمام البرتغال، وهو الانتصار الذي قاد منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية.

"لم أقل إنه آخر مونديال"

وعن مشاركته الحالية، قال سون: "عقليتي لم تتغير سواء كانت هذه أول بطولة كأس عالم لي أو الأخيرة، أشعر وكأنني طفل يعيش هذه التجربة للمرة الأولى، لم أقل يوما إن هذه ستكون آخر مشاركة لي، الأهم بالنسبة لي هو أداء دوري داخل الملعب، أما ما يقوله الآخرون فأحترمه، لكنني سأختار طريقي بنفسي".

إعلان

وكان قائد كوريا الجنوبية انضم إلى معسكر المنتخب وسط تساؤلات بشأن مستواه بعد سلسلة من 13 مباراة دون تسجيل أهداف مع نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، قبل أن يرد بقوة بإحراز هدفين في الفوز الكبير على ترينيداد وتوباغو بنتيجة 5-0 خلال مباراة ودية أُقيمت في 30 مايو/أيار الماضي.

وأوضح سون أن تركيزه ينصب دائما على خدمة الفريق أكثر من الإنجازات الفردية، قائلا: "أفكر باستمرار في أفضل طريقة لمساعدة المنتخب، هدفي الأساسي صناعة الفارق وتقديم ما يفيد الفريق داخل الملعب".

وعن المواجهة المرتقبة أمام التشيك، وصف سون منافسه بأنه منتخب قوي يضم عددا من اللاعبين المميزين الذين ينشطون في دوريات أوروبية كبرى، لكنه أبدى ثقته في قدرة منتخب بلاده على تحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم تصريحاته قائلا: "المفتاح أن أقدم المستوى الذي اعتدت تقديمه بمساعدة زملائي، كل منتخب يمتلك نقاط قوة وضعف، وسنعمل على دراسة المنافس جيدا من أجل استغلال الفرص وتقديم أفضل ما لدينا على أرض الملعب".