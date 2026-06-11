رونالدو بلا أنياب في التجربة الأخيرة للبرتغال

لم يستغل كريستيانو رونالدو، المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات، مباراة البرتغال ونيجيريا الودية قبل كأس العالم 2026 لطمأنة المشككين في قدرته، وهو في سن الحادية والأربعين، على الحفاظ على حسمه كما في السابق. بل أضاع فرصا خطيرة عدة للتسجيل.

وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره النيجيري 2-1 في آخر مباراة تحضيرية له قبل مونديال 2026 في كرة القدم، بفضل هدفين لبيدرو نيتو وفرانسيسكو كونسيساو عوّضا أداء باهتا لقائدها ولاعب النصر بطل الدوري السعودي المخضرم رونالدو، الأربعاء في ليريا (وسط البلاد).

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وافتتح مهاجم تشيلسي الإنجليزي نيتو التسجيل بتسديدة بيسراه (23)، قبل أن تدرك نيجيريا التعادل عبر مهاجم إشبيلية الإسباني أكور آدامس الذي تخلص من ثلاثة مدافعين برتغاليين قبل أن يمرر الكرة بين ساقي الحارس ديوغو كوشتا (38).

وأعاد جناح يوفنتوس الإيطالي كونسيساو التقدم لـ"سيليساو" البرتغال بعد أن توغل نحو العمق وسدد كرة جميلة بيسراه داخل المرمى (75).

أداء محبط

مع بداية اللقاء، ورغم تمريرة رائعة في العمق من مدافع فنربهتشه التركي نيلسون سيميدو، سدد "سي آر 7" كرة بقدمه اليمنى خارج المرمى (9)، ثم مرت رأسيته فوق العارضة (34)، قبل أن يخطئ تماما في تسديد كرة بيسراه وهو منفرد بالحارس النيجيري (50).

وخلال المباراة، اختفى رونالدو بخلاف هذه اللحظات التي لم يقدم فيها أداء جيدا؛ إذ لمس الكرة 25 مرة فقط، وفشل في تنفيذ أي مراوغة ناجحة، ولم يصوب بين العارضة والقائمين، وتسبب في فقدان البرتغال للاستحواذ في 4 مناسبات خلال المباراة.

يشار إلى أن آخر هدف لرونالدو مع منتخب البرتغال يعود إلى يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حين تعادل منتخب "البحارة" مع المجر بهدفين لمثلهما في تصفيات كأس العالم 2026.

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وفازت البرتغال في أول مباراة تحضيرية لها على تشيلي (2-1) السبت الماضي قرب لشبونة، بفضل هدفي مهاجم ريال سوسييداد الإسباني غونسالو غيديش وقائد مانشستر يونايتد الإنجليزي لاعب الوسط برونو فرنانديش.

وكان المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيس قادرا الأربعاء على الاعتماد على كامل تشكيلته، بعدما التحق اللاعبون الأربعة الدوليون المتوجون بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الفرنسي بالمجموعة.

وشارك في خط الوسط فيتينيا وجواو نيفيش أساسيين، فيما دخل المدافع نونو منديش مطلع الشوط الثاني مكان مدافع مانشستر يونايتد ديوغو دالو (46)، ولعب المهاجم غونسالو راموش مكان رونالدو في الدقيقة 65.

وستسافر بعثة "سيليساو أوروبا" الجمعة إلى مقر إقامتها في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وستبدأ مشوارها في كأس العالم في 17 يونيو/حزيران بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن تلتقي أوزبكستان ثم كولومبيا ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.