رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

روبيو ينوب عن ترمب في أولى مباريات أمريكا بالمونديال

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US Secretary of State Marco Rubio stands during a brief appearance for the press before meeting with Kuwaiti Foreign Minister Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah at the State Department in Washington, DC on June 4, 2026. (Photo by Kent NISHIMURA / AFP)
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (الفرنسية)
Published On 11/6/2026

سيقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفد إدارة الرئيس دونالد ترمب في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد باراغواي يوم الجمعة في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.

وسينضم إلى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في المباراة التي ستقام في لوس أنجلوس وزير النقل شون دافي ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت في بيان إن كأس العالم "تمثل لحظة فارقة لإدارة ترامب، تُبرز القيادة الأمريكية وكرم الضيافة أمام جمهور عالمي، فيما تحتفل البلاد بالذكرى الـ250 لتأسيسها".

وأضاف بيغوت أنه على هامش المباراة، سيلتقي روبيو برئيس باراغواي سانتياغو بينيا "لدفع الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وباراغواي، التي تشمل الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا الناشئة".

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة بالاشتراك مع كندا والمكسيك، على أن تنطلق أول مباراة الخميس في العاصمة مكسيكو سيتي.

وقال ترمب الأربعاء إنه يعتزم حضور كأس العالم، لكنه لم يحدد المباراة أو المباريات التي سيحضرها.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو قال إنه يتوقع أن يسلّم ترمب الكأس إلى الفريق الفائز في النهائي في 19 يوليو/تموز في نيوجيرسي، كما فعل خلال كأس العالم للأندية العام الماضي.

المصدر: الفرنسية

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