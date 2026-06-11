ترامب وإيران والتأشيرات.. إنفانتينو يفتح ملفات شائكة عشية انطلاق المونديال

قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2026، تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو عن ملفات شائكة شملت الانتقادات الموجهة إلى البطولة، ومشكلات الدخول للولايات المتحدة بالإضافة إلى مشاركة إيران ودور الرئيس الأمريكي وارتفاع أسعار تذاكر المباريات.

وفي مؤتمر صحفي من مدينة مكسيكو سيتي، الأربعاء، عشية المباراة الافتتاحية على ملعب مكسيكو سيتي (أزتيكا)، دافع إنفانتينو بقوة عن تنظيم النسخة الموسعة بمشاركة 48 منتخباً، التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكد إنفانتينو أن أسعار التذاكر التي تجاوزت في بعض الحالات 30 ألف دولار، تم تحديدها بشكل مناسب، مشيرا إلى طرح عدد محدود من التذاكر بسعر 60 دولاراً استجابة للانتقادات.

وقال: "دعوني أؤكد أن سعر الدخول لدينا، وهو 60 دولاراً، هو الأدنى مقارنة بأي من الرياضات الأمريكية في أدوار الإقصاء".

وأضاف: "متوسط الأسعار لدينا والذي يقل عن 500 دولار، هو أيضا الأدنى مقارنة بالرياضات الأمريكية الأخرى في المتوسط".

وتعرض إنفانتينو وفيفا لانتقادات حادة بسبب الأسعار الباهظة لتذاكر كأس العالم، في حين أدت حملة التشدد في الهجرة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفض دخول حكم بارز ومسؤولين في المنتخب الإيراني ومشجعين إلى الولايات المتحدة.

وقلّل إنفانتينو من الجدل المحيط بالحكم الصومالي عمر عرتن الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة بعد وصوله إلى ميامي السبت الماضي، إثر مخاوف أمنية أثارتها سلطات الهجرة الأمريكية.

وأكد فيفا لاحقا أن عرتن لن يشارك في البطولة، بينما قال في المؤتمر الصحفي إن "ما حدث للحكم الصومالي مؤسف".

وأضاف: "لا نتحكم في كل شيء.. أحيانا من الجيد التريث والاسترخاء، نحن نعمل على كل شيء ونحاول حل كل شيء".

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وتابع، في لهجة وصفتها وكالة الأنباء الفرنسية بأنها جاءت بنبرة تحد: "أحيانا، البدء فورا بالصراخ والاحتجاج قد يؤدي إلى نتائج عكسية في إيجاد الحل".

كما اعتبر رئيس فيفا أن مشاركة إيران في كأس العالم، رغم نزاعها العسكري مع الولايات المتحدة، تمثل إنجازا لمنظمته.

وقال: "كان هناك من يقول إن إيران لا يمكنها المشاركة في كأس العالم… هناك تحديات، الأمر ليس سهلا، لكنني لا أعرف من غيرنا كان يمكنه ضمان، في هذه الظروف، التي لا يمكننا التأثير فيها، مشاركة إيران وخوضها المباريات".

كما خضعت علاقة إنفانتينو الوثيقة مع الرئيس الأمريكي ترامب إلى التدقيق قبل انطلاق البطولة.

إلا أن إنفانتينو شدد على أن ترامب لعب دورا حاسما في التحضيرات.

وقال: "من دون انخراطه ومشاركته، أعتقد أنه كان من المستحيل، بكل بساطة، تنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة".

وفي واشنطن الأربعاء، أكد ترامب أنه يعتزم حضور بعض مباريات كأس العالم، من دون تقديم تفاصيل.

وقال: "تحدثت إلى جاني هذا الصباح… قال إنه لم يكن هناك أي شيء يضاهي" نجاح البطولة المقبلة.

اضطرابات في المكسيك

في الأثناء، تصاعدت المخاوف من احتمال تعطل المباراة الافتتاحية الخميس بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي بسبب اضطرابات اجتماعية.

وقطع متظاهرون الثلاثاء طريقا يؤدي إلى ملعب "أزتيكا"، إلا أن خطوط الشرطة منعتهم من الوصول إلى الملعب.

وشارك الآلاف في التظاهرة بعد أسبوع من التحركات التي وصفتها الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بأنها "استفزاز".

وأكدت شينباوم الأربعاء أن "كل شيء تحت السيطرة" قبيل المباراة الافتتاحية.

هاجس المناخ

كما برز شبح تأثير الأحوال الجوية على البطولة الأربعاء، بعدما تأجلت مباراة إنجلترا التحضيرية الأخيرة أمام كوستاريكا، بسبب عاصفة رعدية ضربت أورلاندو بولاية فلوريدا.

وأدت الأمطار الغزيرة والبرق إلى تأخير انطلاق المباراة، في مشهد أعاد إلى الأذهان المشكلات التي رافقت نسخة كأس العالم للأندية العام الماضي، حيث تعطلت عدة مباريات بسبب الطقس.

ومع وصول معظم المنتخبات الآن إلى أمريكا الشمالية، وجد منتخب هايتي نفسه في خضم جدل قبل أيام من مباراته الافتتاحية أمام اسكتلندا، بعدما اضطر إلى تغيير تصميم زيه.

وأُجبر منتخب هايتي على اعتماد زي جديد بعدما تبيّن أن القمصان كانت تحمل صورة "معركة فيرتيير" عام 1803 التي ضمنت استقلال البلاد، في مخالفة لقواعد فيفا.