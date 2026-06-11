برشلونة يتحرك لضم نجم منتخب مصر بصفة نهائية

في خطوة تؤكد الثقة المتزايدة في المواهب العربية، أعلن النادي الأهلي المصري رسمياً أن نادي برشلونة الإسباني قد تقدّم بطلب لتفعيل بند الشراء النهائي لمهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته التي امتدت لنهاية الموسم المنصرم 2025-2026.

وكان "العملاق الكتالوني" قد استعار اللاعب (18 عاماً) مطلع فبراير/شباط الماضي، في صفقة تضمنت بنداً يمنح برشلونة حق الاحتفاظ بخدماته نهائياً مقابل 1.5 مليون يورو، مع حوافز مالية إضافية قد تصل إلى 3.5 مليون يورو، إلى جانب حصول "نادي القرن" في إفريقيا على نسبة 15% من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للاعب.

تألق لافت وتذكرة دخول للمونديال

نجح حمزة عبد الكريم في لفت الأنظار سريعاً، حيث بصم على حضوره بتسجيله 6 أهداف مع فريق الشباب ببرشلونة، وهو الأداء الذي لم يمر مرور الكرام على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن؛ إذ سارع لضمه إلى قائمة "الفراعنة" المشاركة في كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت الأسابيع الماضية الظهور الأول للمهاجم الشاب بقميص المنتخب الأول، حيث شارك كبديل في وديتي روسيا والبرازيل، ضمن التحضيرات النهائية لخوض غمار المونديال ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ثقة فليك

يُذكر أن تألق حمزة لم يأتِ من فراغ، فقد كان اللاعب قد خطف الأضواء خلال مشاركته مع منتخب الناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً التي استضافتها قطر أواخر العام الماضي.

ومن جهته، أبدى المدير الفني لبرشلونة، الألماني هانزي فليك، تفاؤله بالمستوى الذي قدمه اللاعب، مؤكداً أنه يترقب عودته من المشاركة المونديالية، لافتاً إلى احتمالية انخراطه في تدريبات الفريق الأول خلال معسكر الصيف التحضيري للموسم الجديد 2026-2027، في خطوة قد تفتح له الباب للمشاركة مع نجوم الصف الأول في النادي الكتالوني.