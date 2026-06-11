بأمر "الفيفا".. منتخب هايتي يغير قميصه

اضطر منتخب هايتي إلى تغيير قمصان لاعبيه المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد أن قال الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" إنها تشكل انتهاكا للوائحه الخاصة بالخطاب السياسي.

وقالت شركة "سايتا" المصنعة للملابس الرياضية، الأربعاء، إنها تعاونت مع اتحاد كرة القدم في هايتي في تصميم القميص، الذي وصفته بأنه "يحتفي بالفخر والإصرار والروح" لشعب هايتي، ولم يكن القصد منه إصدار بيان سياسي.

ويحمل القميص المرفوض من "الفيفا" مشهدا معبرا عن معركة البلاد من أجل الاستقلال.

وأضافت الشركة التي تتخذ من كولومبيا مقرا لها، في بيان: "خلال عملية المراجعة، خلص الفيفا إلى أن بعض العناصر المرئية يمكن تفسيرها بشكل مختلف بموجب لوائحه المتعلقة بالتجهيزات الرياضية، وطلب في النهاية إجراء تعديلات على التصميم".

وأضاف البيان: "ورغم أن هذا التفسير لا يتماشى مع ما كنا نقصده، احترمت سايتا تلك العملية ونفذت المتطلبات النهائية التي أبلغها بها فيفا".

وتستهل هايتي مشوارها في كأس العالم بمواجهة إسكتلندا ضمن المجموعة الثالثة السبت المقبل في بوسطن.