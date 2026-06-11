رياضة|كأس العالم 2026|الأمريكتان

بأمر "الفيفا".. منتخب هايتي يغير قميصه

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epa13029596 A person holds up a Haiti national soccer team jersey in Port-au-Prince, Haiti, 10 June 2026. Colombian sportswear manufacturer Saeta said it changed the design of the jersey Haiti will wear at the FIFA World Cup 2026 after FIFA objected to certain visual elements on the uniform. EPA/PATRICE NOEL
تغيير قميص هايتي جاء لتلبية معايير الفيفا التي تحظر الرسائل السياسية (الأوروبية)
Published On 11/6/2026

اضطر منتخب هايتي إلى تغيير قمصان لاعبيه المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد أن قال الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" إنها تشكل انتهاكا للوائحه الخاصة بالخطاب السياسي.

وقالت شركة "سايتا" المصنعة للملابس الرياضية، الأربعاء، إنها تعاونت مع اتحاد كرة القدم في هايتي في تصميم القميص، الذي وصفته بأنه "يحتفي بالفخر والإصرار والروح" لشعب هايتي، ولم يكن القصد منه إصدار بيان سياسي.

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ويحمل القميص المرفوض من "الفيفا" مشهدا معبرا عن معركة البلاد من أجل الاستقلال.

FILE PHOTO: Jun 22, 2025; Arlington, Texas, USA; Haiti forward Frantzdy Pierrot (20) reaches for the ball against United States of America defender Chris Richards (3) during the second half during a group stage match of the 2025 Gold Cup at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images/File Photo
منتخب هايتي تنتظره مهمة صعبة في المونديال (رويترز)

وأضافت الشركة التي تتخذ من كولومبيا مقرا لها، في بيان: "خلال عملية المراجعة، خلص الفيفا إلى أن بعض العناصر المرئية يمكن تفسيرها بشكل مختلف بموجب لوائحه المتعلقة بالتجهيزات الرياضية، وطلب في النهاية إجراء تعديلات على التصميم".

وأضاف البيان: "ورغم أن هذا التفسير لا يتماشى مع ما كنا نقصده، احترمت سايتا تلك العملية ونفذت المتطلبات النهائية التي أبلغها بها فيفا".

وتستهل هايتي مشوارها في كأس العالم بمواجهة إسكتلندا ضمن المجموعة الثالثة السبت المقبل في بوسطن.

المصدر: رويترز

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