أكثر من مجرد رقم.. حكايات الهدف الأول في بطولات كأس العالم (فيديو)

تحظى اللقطة الأولى من أي حدث رياضي باهتمام إعلامي عالمي كبير، فيُثار النقاش حولها وتُحلل كل صغيرة وكبيرة تتعلق بها، لدرجة تُوثق معها في كتب التاريخ.

الأمر نفسه ينطبق على بطولة كأس العالم التي رأت النور لأول مرة عام 1930، ووصلت إلى نسختها الـ23 المقرر انطلاقها مساء الخميس القادم بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قيمة الهدف الأول في كأس العالم

ويترقب عشاق كرة القدم صاحب الحظ السعيد من اللاعبين، الذي سيُكتب اسمه في سجلات التاريخ كونه صاحب أول هدف في مونديال عام 2026، على غرار 22 لاعباً سبقوه في البطولات الماضية.

وفي الحقيقة فإن الهدف الأول في أي نسخة مونديالية، لا يُعد مجرد رقم يُضاف إلى السجلات التاريخية فقط، بل يشكّل شرارة البداية لمشوار مليء بالإثارة والدراما واللحظات الخالدة التي تبقى محفورة في الذاكرة من جيل إلى جيل.

وعلى مدار 96 عاماً هي عمر كأس العالم، شهدت البطولة أهدافا افتتاحية متنوعة بعضها جاء من تسديدات مذهلة، وأخرى من أخطاء غير متوقعة أو لحظات فردية استثنائية.

أصحاب الهدف الأول في تاريخ كأس العالم

في السطور التالية نستعرض قائمة أصحاب أول هدف في كل نسخة في بطولة كأس العالم من عام 1930 حتى عام 2022:

مونديال عام 1930: دخل اللاعب لوسيان لوران التاريخ من أوسع أبوابه بوصفه صاحب أول هدف في تاريخ كأس العالم في مباراة منتخب بلاده فرنسا ضد المكسيك التي جرت يوم 13 يوليو/تموز 1930 على ملعب بوكيتوس بمدينة مونتيفيديو الذي لم يعد موجودا اليوم، وفيها افتتح التسجيل في الدقيقة الـ19 ممهدا الطريق لفوز كبير استقر عند 4-1. مونديال عام 1934: سجّل اللاعب إرنستو بيليس أول أهداف النسخة الثانية من كأس العالم، في الدقيقة الثالثة من المباراة التي جمعت منتخب بلاده الأرجنتين ضد السويد، لكن الأخير تدارك الموقف وفاز بالمباراة بعد أن قلب تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مستغلا مشاركة "التانغو" في تلك البطولة بلاعبين هواة بعد أن رفضت الأندية السماح للاعبيها المحترفين بالمشاركة فيها وفق ما ذكرت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية.

مونديال عام 1938: جمعت أول مباراة في النسخة الثالثة من كأس العالم بين منتخبي ألمانيا وسويسرا، وفيها أحرز اللاعب جوزيف غوشل أول أهداف المونديال للمانشفت في الدقيقة الـ29، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ما فرض إقامة مباراة إعادة وفق نظام تلك النسخة فازت بها سويسرا بنتيجة 4-2. مونديال عام 1950: جمعت مباراة الافتتاح بين منتخب البلد المضيف والمكسيك على ملعب ماراكانا الشهير، وفيها سجل اللاعب أديمير دي مينيزيس الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد نحو نصف ساعة من اللعب، ممهدا الطريق لفوز برازيلي عريض استقر عند رباعية نظيفة. مونديال عام 1954: سجل اليوغوسلافي ميلوش ميلوتينوفيتش أول أهداف مونديال عام 1954 بعد ربع ساعة من انطلاق مواجهة منتخب بلاده ضد فرنسا، وبالمناسبة كان هو الهدف الوحيد في تلك المباراة. مونديال عام 1958: أحرز اللاعب أوريستي كورباتا أول أهداف تلك النسخة بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده الأرجنتين ضد ألمانيا الغربية، لكن "التانغو" لم يحافظ على تقدمه المبكر وخسر اللقاء في النهاية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. مونديال عام 1962: سجل اللاعب هيكتور فاكوندو الهدف الأول في تلك النسخة في الدقيقة الثالثة من المباراة التي فازت بها الأرجنتين على بلغاريا بذلك الهدف، والطريف أن 4 مباريات أُقيمت في التوقيت نفسه وشهد ذلك اليوم 30 مايو/أيار 1962 تسجيل 10 أهداف، لكن فاكوندو كان الأسرع.

مونديال عام 1966: كان الجوهرة السمراء بيليه أول من هز الشباك في تلك النسخة، وذلك في الدقيقة الـ14 من المباراة التي فازت فيها البرازيل على بلغاريا بهدفين دون رد، والمثير أنه سبق الألماني زيغي هيلد بدقيقة واحدة فقط إذ افتتح الأخير التسجيل لألمانيا أمام سويسرا في الدقيقة 15 من المباراة التي أقيمت في نفس الوقت والتاريخ 11 يوليو/تموز 1966، وانتهت بفوز كبير للألمان بخماسية نظيفة. مونديال عام 1970: جاء أول أهداف تلك النسخة بواسطة البلغاري دينكو ديرميندغييف الذي هزّ شباك بيرو في الدقيقة الـ13، لكن الأخير تدارك الموقف وفاز بالنهاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اللافت أن مباراة الافتتاح لتلك البطولة التي جمعت بين المكسيك والاتحاد السوفييتي انتهت بالتعادل السلبي. مونديال عام 1974: بعد تعادل البرازيل ويوغوسلافيا سلبيا في المباراة الافتتاحية، استغل الألماني بول برايتنر ذلك لتسجيل اسمه بوصفه صاحب أول هدف في تلك النسخة، إذ سجله في مرمى تشيلي عند الدقيقة 18 من تسديدة قوية. مونديال عام 1978: تأخر الهدف الأول في هذه النسخة إلى المباراة الثانية تماما كما حدث في النسختين السابقتين، فبعد تعادل ألمانيا وبولندا سلبيا سجل الفرنسي برنار لاكومب الهدف بعد مرور دقيقة واحدة فقط من بداية مباراة بلاده ضد إيطاليا من ضربة رأسية، ورغم ذلك خسر الديوك بهدفين مقابل هدف واحد. مونديال عام 1982: في حضور الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا سجل البلجيكي إروين فاندنبرغ الهدف الوحيد من مباراة الافتتاح ضد الأرجنتين، في الدقيقة 62 بعد أن استقبل الكرة بصدره وسددها بقوة في الشباك. مونديال عام 1986: اهتزت الشباك لأول مرة من كرة ثابتة نفذها أنطونيو دي غينارو وحولها أليساندرو ألتوبيلي إلى الشباك في الدقيقة 43 من مباراة إيطاليا وبلغاريا، لكن الأخير أدرك التعادل قبل 5 دقائق من النهاية بهدف سجله ناسكو سيراكوف. مونديال عام 1990: شهد واحدة من أكبر المفاجآت في افتتاح المونديال، بعد أن هزم المنتخب الكاميروني نظيره الأرجنتيني حامل اللقب في المباراة الافتتاحية بهدف وحيد سجله أومام بييك في الدقيقة الـ67. مونديال عام 1994: استغل الألماني يورغن كلينسمان ارتباكا في دفاع بوليفيا وسجل أول أهداف مونديال الولايات المتحدة في المرمى الخالي عند الدقيقة الـ16، وكان كافيا لمنح "المانشفت" نقاط الفوز. مونديال عام 1998: بعد 4 دقائق من بداية مباراة البرازيل واسكتلندا سجل اللاعب سيزار سامبايو أول أهداف تلك النسخة لصالح "السيليساو" باستخدام كتفه، وانتهت تلك المباراة بفوز البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد. مونديال عام 2002: تماما كما حدث في عام 1990 تمكّن منتخب أفريقي من هزيمة حامل اللقب في المباراة الافتتاحية، وفيها فازت السنغال على فرنسا بهدف وحيد سجله بابا بوبا ديوب في الدقيقة الـ29. مونديال عام 2006: سجل فيليب لام أول أهداف المونديال الذي استضافته بلاده ألمانيا، من تسديدة قوية ومقوسة استقرت في شباك كوستاريكا بعد 6 دقائق من انطلاق مباراة الافتتاح التي انتهت بفوز ألماني استقر عند 4-2. مونديال عام 2010: دخل الجنوب أفريقي سيفيوي تشابالالا التاريخ بتسجيله أول أهداف النسخة الأولى التي تُقام في القارة السمراء، وأحرز هدفه في الدقيقة 55 في شباك المكسيك التي تمكنت في النهاية من تعديل النتيجة. مونديال عام 2014: شهدت تلك النسخة أول هدف مونديالي عكسي في مباراة افتتاحية، وكان بطل تلك اللقطة البرازيلي مارسيلو الذي وضع الكرة في شباك منتخب بلاده بالخطأ بعد 10 دقائق من بداية مواجهة كرواتيا، ومن حسن حظه أن زملاءه تمكنوا من تصحيح هذا الخطأ وسجلوا 3 أهداف. مونديال عام 2018: أحرز الروسي يوري كازينسكي أول أهداف تلك النسخة في الدقيقة 12 من ضربة رأسية، هزت شباك المنتخب السعودي، في المباراة الافتتاحية التي انتهت بفوز فريق البلد المضيف بخماسية نظيفة.



مونديال عام 2022: جمعت المباراة الافتتاحية لمونديال قطر الذي أُقيم لأول مرة في دولة عربية، بين فريق البلد المضيف والإكوادور على استاد البيت، وانتهت بفوز الثاني بهدفين دون رد وفيها بصم إينر فالنسيا على أول أهداف المونديال من علامة الجزاء في الدقيقة الـ16.