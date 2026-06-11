النجم الأردني إبراهيم صبرة: حلم المونديال لم ينتهِ وعيني على نسخة 2030

طمأن النجم الشاب إبراهيم صبرة الجماهير الأردنية حول وضعه الصحي بعد الإصابة التي ألمت به مؤخرا، مؤكدا بلهجة الواثق: "الحمد لله رب العالمين، الإصابة بسيطة، وهي التواء في الكاحل، وفترة بسيطة وإن شاء الله سنعود للملاعب".

وعن اللحظات القاسية التي عاشها بعد الفحوصات، قال صبرة للجزيرة: "لحظة الإصابة كانت مشاعر حزينة.. وعندما عرفت في المستشفى أنها ستستغرق شهرين كانت صعبة قليلا عليّ، لأنه حلم لأي لاعب في العالم أن يلعب بكأس العالم". وأضاف مستدركا بروح المؤمن: "توقيت الإصابة صعب جدا عليّ، لكنني راضٍ بهذا القدر، وإن شاء الله أستطيع أن أؤهل المنتخب لمونديال 2030 وأكون سببا في تأهله".

وفي رسالة مؤثرة لزملائه في المنتخب الذين يستعدون لخوض غمار المونديال قال: "رسالتي للاعبين إخواني.. أتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله تشرفونا وترفعوا رأس الأردن.. العبوا واستمتعوا".

كما وجه نداء للجمهور الأردني: "أنتظر دعمكم للاعبين فكونوا سندا لهم، ولا تجعلوا انتقادكم سلبيا جدا.. وقفتكم مع اللاعبين في هذه الفترة ضرورية".

"إبراهيم قوي"

من جانبها، عبرت والدة اللاعب عن فخرها بصلابة ابنها وإيمانه، حيث قالت: "تلقينا خبر إصابته بمشاعر الحزن وكانت صعبة علينا، لكن الحمد لله نحن مؤمنون بقضاء الله وقدره، والله حماه ولطف به من إصابة كانت قد تكون أكبر".

وأضافت وهي تصف شخصية ابنها: "إبراهيم دائما قوي ومؤمن بالله وملتزم، ومن كان مع الله فلا خوف عليه". وختمت حديثها بدعوات للمنتخب الوطني: "إن شاء الله يحميهم الله جميعا ويرفعوا رؤوسنا ويعودوا بكأس العالم".

يُذكر أن رحلة علاج النجم إبراهيم صبرة ستستغرق ما بين شهر ونصف الشهر إلى شهرين قبل العودة من جديد لمداعبة الكرة في الملاعب الخضراء.