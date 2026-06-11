ضربة موجعة للمغرب.. استبعاد الزلزولي وأكرد من كأس العالم بسبب الإصابة

تأكد خروج الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد من قائمة منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق اليوم الخميس، بعد تأكد عدم تعافيهما من الإصابة.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن المدرب محمد وهبي قرر استبعاد الجناح الزلزولي والمدافع أكرد، واستدعى بدلا منهما كلا من مروان سعدان وأمين السباعي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن داخل المجموعة وضمان توفر جميع الخيارات التقنية قبل انطلاق المونديال.

الزلزولي وأكرد خارج كأس العالم

ويُنتظر أن يمنح وهبي الفرصة للاعبين البديلين من أجل الاندماج سريعا مع المجموعة، في وقت يواصل فيه المنتخب المغربي تحضيراته المكثفة استعدادا لمواجهة البرازيل في المباراة الأولى.

ويعد الزلزولي وأكرد من العناصر الأساسية في المنتخب المغربي، وتعرض الأول لإصابة على مستوى الركبة خلال المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب النرويج، بينما كان أكرد يعاني من إصابة سابقة وأجرى عملية جراحية مبكرة على أمل اللحاق بالمونديال.

وتتجه أنظار الجماهير المغربية والعربية نحو النخبة الوطنية آملة في تقديم مستويات قوية تليق بالسمعة التي اكتسبها الفريق بعد إنجازه التاريخي وبلوغه المربع الذهبي في مونديال قطر عام 2022.

ويستهل "أسود الأطلس" مبارياتهم في المجموعة الثالثة بصدام من العيار الثقيل يوم الأحد المقبل، حين يواجهون المنتخب البرازيلي – المتوج باللقب العالمي 5 مرات – على أرضية ملعب نيويورك في نيوجيرسي.