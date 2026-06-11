يتقدمهم رونالدو ومحرز.. الدوري السعودي يزاحم الدوريات الكبرى في كأس العالم 2026

تضم قوائم المنتخبات الـ 48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، 48 لاعباً من دوري المحترفين السعودي، وهذا سادس أكبر وجود للدوريات العالمية في المونديال الذي تستضيفه أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويضم المنتخب السعودي 24 لاعباً من الدوري المحلي، مع حارس العلا، فريق الدرجة الأولى، محمد العويس، إضافة إلى سعود عبد الحميد نجم نادي لانس الفرنسي.

وتوزع بقية اللاعبين الـ 23 الآخرين ضمن 18 منتخباً من أوروبا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية والشمالية، وآسيا، مما يعكس التنوع الكبير للاعبين الأجانب في الدوري، كالتالي:

ويوجد العدد الأكبر من لاعبي دوري المحترفين السعودي خارج المنتخب السعودي، ضمن منتخبي البرتغال والسنغال. ويضم المنتخب البرتغالي القائد لبلاده وفريق النصر كريستيانو رونالدو، مع زميله في الفريق جواو فيلكس، ومنافسهما في الدوري روبن نيفيز لاعب الهلال.

ويضم منتخب السنغال، قائد المنتخب كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، مع جناح النصر ساديو ماني، إلى جانب حارس الأهلي إدوارد ميندي.

وتطلق البرازيل حملتها لكأس العالم بوجود لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الأولى، هما لاعبا الأهلي والاتحاد على الترتيب، روجر إيبانيز وفابينيو.

وحصل منتخب الجزائر على نجمي الأهلي والاتحاد أيضاً، الجناح رياض محرز ولاعب الوسط الهجومي حسام عوار.

واستدعى محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي أخيراً مدافع الفتح مروان سعدان، لتعويض غياب اللاعب نايف أكرد، بعد تعرض الأخير للإصابة أثناء التحضيرات للمشاركة في كأس العالم.

وانضم مروان سعدان إلى مواطنه ياسين بونو حارس الهلال في قائمة أسود الأطلس في كأس العالم 2026.