رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|الولايات المتحدة الأمريكية

يتقدمهم رونالدو ومحرز.. الدوري السعودي يزاحم الدوريات الكبرى في كأس العالم 2026

حفظ

Soccer Football - International Friendly - Saudi Arabia v Senegal - Toyota Field, San Antonio, Texas, U.S. - June 9, 2026 Saudi Arabia players line up during the national anthems before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Daniel Dunn
لاعبو المنتخب السعودي أثناء عزف النشيد الوطني قبل انطلاق مباراتهم الودية ضد السنغال (رويترز)
Published On 11/6/2026

تضم قوائم المنتخبات الـ 48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، 48 لاعباً من دوري المحترفين السعودي، وهذا سادس أكبر وجود للدوريات العالمية في المونديال الذي تستضيفه أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويضم المنتخب السعودي 24 لاعباً من الدوري المحلي، مع حارس العلا، فريق الدرجة الأولى، محمد العويس، إضافة إلى سعود عبد الحميد نجم نادي لانس الفرنسي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتوزع بقية اللاعبين الـ 23 الآخرين ضمن 18 منتخباً من أوروبا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية والشمالية، وآسيا، مما يعكس التنوع الكبير للاعبين الأجانب في الدوري، كالتالي:

ويوجد العدد الأكبر من لاعبي دوري المحترفين السعودي خارج المنتخب السعودي، ضمن منتخبي البرتغال والسنغال. ويضم المنتخب البرتغالي القائد لبلاده وفريق النصر كريستيانو رونالدو، مع زميله في الفريق جواو فيلكس، ومنافسهما في الدوري روبن نيفيز لاعب الهلال.

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 12: Cristiano Ronaldo of Al-Nassr interacts with Ruben Neves of Al-Hilal as teammate Joao Felix watches on during the Saudi Pro League match between Al Hilal and Al Nassr at Kingdom Arena on January 12, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
يتبادل رونالدو لاعب النصر الحديث مع مواطنه نيفيز لاعب الهلال، فيما يراقب زميله فيلكس المشهد، خلال مباراة دوري روشن السعودي بين الهلال والنصر (غيتي)

ويضم منتخب السنغال، قائد المنتخب كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، مع جناح النصر ساديو ماني، إلى جانب حارس الأهلي إدوارد ميندي.

وتطلق البرازيل حملتها لكأس العالم بوجود لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الأولى، هما لاعبا الأهلي والاتحاد على الترتيب، روجر إيبانيز وفابينيو.

وحصل منتخب الجزائر على نجمي الأهلي والاتحاد أيضاً، الجناح رياض محرز ولاعب الوسط الهجومي حسام عوار.

واستدعى محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي أخيراً مدافع الفتح مروان سعدان، لتعويض غياب اللاعب نايف أكرد، بعد تعرض الأخير للإصابة أثناء التحضيرات للمشاركة في كأس العالم.

وانضم مروان سعدان إلى مواطنه ياسين بونو حارس الهلال في قائمة أسود الأطلس في كأس العالم 2026.

إعلان
المصدر: الألمانية

إعلان