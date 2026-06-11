100 ألف دولار.. دعوات لتعويض الحكم الصومالي الممنوع من دخول أمريكا

تتواصل ردود الأفعال الغاضبة من استبعاد حكم الساحة الصومالي عمر عرتن من إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة وهذه المرة من مسؤول تحكيمي رفيع في كرة القدم الإنجليزية.

وكان عرتن الذي اختير أفضل حكم في القارة السمراء لعام 2025، على موعد مع التاريخ من الباب الواسع كونه سيصبح أول حكم صومالي يشارك في تحكيم مباريات كأس العالم، لكن بدلا من ذلك مُنع من تحقيق حلمه بسبب سياسات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بالهجرة.

دعوات لتعويض الحكم الصومالي

وعبّر كيث هاكيت الرئيس السابق للجنة الحكام الإنجليزية (PGMOL) والحكم الدولي الأسبق عن حزنه الشديد من حرمان عرتن من المشاركة في تحكيم مباريات مونديال 2026، مطالبا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعويضه ماديا.

وأكد هاكيت في مقابلة مع شبكة "فوتبول إنسايدر" (Football Insider) البريطانية، أن فيفا خذل الحكم الذي كانت "لديه فرصة لإثبات نفسه في أكبر محفل كروي عالمي".

وأضاف "يبدو هذا الأمر غير عادل على الإطلاق، حيث يُحرم حكم شاب من فرصة إدارة مباريات في كأس العالم خاصة أن طريق الوصول إلى القمة صعب للغاية".

وتابع هاكيت "لقد نجح هذا الحكم في بناء مسيرة مهنية واجه من خلالها التحديات وصعد إلى مستوى النخبة، أنا متأكد من أنه وعائلته وبلاده يشعرون بخيبة أمل كبيرة".

وعن القيمة المالية المتوقع أن يحصل عليها عرتن في حال وجوده في المونديال، قال هاكيت "كان من المتوقع أن يجني الحكام أرباحا في حدود 74.5 ألف جنيه إسترليني (نحو 100 ألف دولار)".

وختم الحكم الإنجليزي السابق "لذلك آمل أن يقوم فيفا الذي فشل في دعمه ومساعدته، بصرف مكافأة تقديرية بقيمة 100 ألف دولار له ولعائلته".

حلم ضائع

وكان عرتن الذي حصل على الشارة الدولية عام 2018، من بين 52 حكم ساحة عيّنهم فيفا لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم التي ستنطلق مساء اليوم بمواجهة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وتستمر حتى 19 يوليو/ تموز القادم.

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وقالت إدارة ترمب إن الولايات المتحدة منعت عرتن من دخول البلاد بسبب صلاته بأفراد "يشتبه في انتمائهم إلى ‌‌منظمات إرهابية".

وفي خطوة عكست حجم التضامن مع عرتن، أعلن مسؤولون كنديون عن ترحيبهم الصريح بوجوده للتحكيم في المباريات التي تستضيفها بلادهم.

ورحّب رئيس وزراء مقاطعة بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، عبر منصة "إكس" بالحكم الصومالي، معتبرا أن وجوده في فانكوفر سيكون محل احتفاء لما يمثله من قصة كفاح.

كما أبدت عمدة تورونتو أوليفيا تشاو، اعتراضها على استبعاد عرتن واصفة القرار بأنه "ليس صائبا"، ومؤكدة أن تورونتو تفتح أبوابها للمواهب التي كافحت لتصل إلى هذا المستوى.

ووُصفت هذه الخطوة لاحقا بأنها معنوية ولن تغيّر من الواقع شيئا بسبب الإجراءات المتبعة من فيفا حول ضرورة تواجد الحكام وخوضهم معسكرا تدريبيا مكثفا بدءا من 31 مايو/أيار الماضي.