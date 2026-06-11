مكافأة أوروبية غير متوقعة للحكم الصومالي الممنوع من دخول أمريكا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اختيار الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2026، والمقرر إقامتها في 12 أغسطس/آب المقبل بمدينة سالزبورغ النمساوية، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

وقال اليويفا إن هذا القرار جاء بعد مشاورات ومناقشات مكثفة بين الاتحاد الأوروبي ونظيره الأفريقي (كاف) وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين الطرفين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحكيم وتطوير اللعبة.

الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن يدير السوبر الأوروبي

وجاء القرار التاريخي للاتحاد الأوروبي في خضم جدل كبير أُثير خلال الأيام الماضية بعد منع السلطات الأمريكية الحكم الصومالي من دخول البلاد للمشاركة في قيادة مباريات كأس العالم 2026، رغم اختياره من الفيفا.

ويُصنف عرتن حاليا كأحد أبرز حكام النخبة في العالم؛ حيث تُوج بجائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025 من قِبل "الكاف"، بعد إدارته المتميزة لعدد من المواجهات الكبرى، أبرزها إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2025-2026.

وفي تعليقه على هذا القرار، أشاد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، بإمكانات الحكم الصومالي قائلا: "عمر عرتن حكم شاب ممتاز ويمتلك خبرة كبيرة أثبتها في أعلى المستويات الأفريقية. كرة القدم تُبنى لجمع الشعوب، ونريد في يويفا إظهار احترامنا الكامل لعمر ولمهاراته التحكيمية الاستثنائية التي منحت هذا التعيين المستحق".

موتسيبي يشيد بعرتن

من جانبه، عبر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن فخره الشديد بهذا الاختيار، وقال: "عرتن جعل الصومال والقارة الأفريقية بأكملها في غاية الفخر".

وأضاف: "هذا التعيين هو اعتراف بمستواه العالمي والاحترام الدولي الذي يحظى به، ونشكر رئيس اليويفا على هذه المبادرة التي تُعد نموذجا حقيقيا لتوحيد شعوب أفريقيا وأوروبا عبر كرة القدم".

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وحظي عرتن باستقبال الأبطال لدى عودته مجددا إلى الصومال، أمس الأربعاء، وذلك بعد أيام من منعه من دخول ميامي بقرار من السلطات الأمريكية رغم اختياره من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدارة مباريات مونديال 2026.

وبرر مسؤولو الولايات المتحدة قرار منع الحكم الصومالي بداعي علاقته بمنظمات إرهابية، ولكن دون تقديم دليل على ذلك.