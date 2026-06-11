الجزائر تقسو على بوليفيا برباعية في آخر تجربة للمونديال

واصل منتخب الجزائر تقديم عروضه القوية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا عريضا على منتخب بوليفيا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما فجر الخميس على ملعب "كانساس سيتي"، ضمن برنامج "محاربي الصحراء" التحضيري للبطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانتظر المنتخب الجزائري حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول لافتتاح التسجيل، وجاء الهدف من ركلة حرة نُفذت داخل منطقة الجزاء بواسطة رياض محرز، قبل أن تصل إلى محمد الأمين عمورة الذي هيأها بطريقة مميزة نحو عيسى ماندي، ليودعها الأخير في الشباك معلنًا تقدم الجزائر بهدف دون رد عند الدقيقة 45.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مونديال 2026.. مزيج الكرة والموسيقى برعاية الفيفا

مونديال 2026.. مزيج الكرة والموسيقى برعاية الفيفا list 2 of 2 الفيفا يعلن الطاقة الاستيعابية لملاعب المونديال end of list

انتعاشة هجومية

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش تغييرا شاملا في تشكيلته، بعدما دفع بـ11 لاعبا جديدا دفعة واحدة، في خطوة هدفت إلى منح أكبر عدد ممكن من العناصر فرصة المشاركة واكتساب الجاهزية قبل خوض منافسات كأس العالم.

وسرعان ما أثمرت التغييرات عن زيادة الفاعلية الهجومية، إذ أضاف أمين غويري الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد هجمة جماعية منظمة أنهاها بتسديدة قوية مستفيدًا من تمريرة عادل بولبينة.

وبعدها بدقيقتين فقط، عاد غويري ليوقع على هدفه الشخصي الثاني، الثالث لمنتخب بلاده، مستغلًا كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ليضعها ببراعة في المرمى.

واكتملت الرباعية الجزائرية عند الدقيقة 61 عبر أنيس حاج موسى، الذي انفرد بالحارس بعد تمريرة متقنة من رامز زروقي، لينهي الهجمة بنجاح ويؤكد تفوق منتخب بلاده.

وبهذا الانتصار، اختتم منتخب الجزائر سلسلة مبارياته الودية قبل المونديال، بعدما حقق خلالها فوزا كبيرا على غواتيمالا (7-0)، وتعادل مع أوروغواي دون أهداف، وتغلب على هولندا (1-0)، قبل أن ينهي التحضيرات برباعية نظيفة أمام بوليفيا.

ويوجد المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة بكأس العالم عام 2026 التي تضم حامل اللقب منتخب الأرجنتين إلى جانب منتخبي الأردن والنمسا.