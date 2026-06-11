افتتاح بذكريات 1986.. بروس هادئ وأغيري يريد كسر اللعنة

دعا المدرب البلجيكي لمنتخب جنوب أفريقيا هوغو بروس لاعبيه إلى تجاهل الضجيج المتوقع يوم الخميس عندما يواجهون المكسيك، إحدى الدول المضيفة، في مباراتهم الافتتاحية بكأس العالم لكرة القدم.

وسيعود بروس (74 عاما) بشكل عاطفي إلى ملعب مكسيكو سيتي "أزتيكا" عندما يقود جنوب أفريقيا في مهمة صعبة ضمن المجموعة الأولى.

وكان الدولي البلجيكي السابق قد عايش بنفسه أجواء الضجيج في "أزتيكا" خلال نهائيات 1986 في المكسيك، حيث شارك في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام أصحاب الأرض الذين ضموا المدرب الحالي خافيير أغيري.

ويستعد بروس لتكرار المشهد نفسه يوم الخميس في مباراة يعتبرها حاسمة لآمال جنوب أفريقيا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

بروس يستدعي التاريخ

وقال بروس: "سيكون هناك جمهور كبير، ولن يكون هناك الكثير من مشجعي جنوب أفريقيا. لذا فهذا يشكل دعما كبيرا لهم (المكسيك)"

وأضاف: "سيكون هناك 85 ألف مكسيكي يهتفون ويغنون. لكن علينا أن نركز على لعبنا. وإذا تمكنا من ذلك، وإذا لم نتأثر كثيرا بضجيج 85 ألف مكسيكي، فبإمكاننا أن نقدم مباراة جيدة"

ويرى بروس أن المكسيك المنتخب الأبرز في المجموعة الأولى وقال: "أعتقد أنهم فازوا تقريبا بكل مبارياتهم العشر الأخيرة. لذا فهم منتخب يتمتع بالثقة.. إنهم أفضل منتخب في المجموعة"

وتابع: "لذلك ستكون مباراة صعبة جدا غدا. علينا أن نكون في أفضل مستوياتنا، لكن يمكنني أن أؤكد أن فريقنا مستعد للقتال على كل متر وعلى كل كرة"

وفي الوقت نفسه، أقر بروس بأنه ليس من أنصار توسيع كأس العالم إلى 48 منتخبا، مشيرا إلى جدول السفر المرهق الذي ينتظر فريقه ويتضمن مباريات في أتلانتا ومونتيري.

وقال: "الأمر أصبح كبيرا بعض الشيء عندما تشارك 48 دولة، قبل 40 عاما كانت كأس العالم في المكسيك، أما الآن فهذه هي الأزمنة الحديثة، وعلينا أن نتأقلم"

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أردف: "إنه أكثر إرهاقا من كأس العالم السابقة، عندما كان عدد المنتخبات أقل، لكن علينا أن نقبل بذلك"

حماس أغيري

وخاضت المكسيك 7 مباريات افتتاحية في كأس العالم من قبل لكنها لم تفز بأي منها، وهو سجل قال المدرب أغيري إنه مصمم على تغييره.

وقال أغيري في مؤتمره الصحفي عشية المباراة: "علينا كسر هذه الإحصائية. لم أكن أعلم بهذه الحقيقة؛ سأشاركها مع اللاعبين. وستكون دافعا إضافيا".

وسيعيش أغيري يوم الخميس مجددا تجربة اللعب في كأس العالم على أرضه بعد 40 عاما من مشاركته كلاعب في نسخة 1986.

وقال المدرب المخضرم (67 عاما): "منذ وصولي قبل 22 شهرا، لم أشعر بعاطفة أكبر من خوض كأس العالم على أرضنا مجددا"