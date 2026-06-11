شاهد: مسرح "هدف القرن" وأول ملعب يستضيف افتتاح كأس العالم 3 مرات

وثقت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، الأجواء الأخيرة داخل ملعب "أزتيكا" الشهير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، قبل ساعات من احتضانه حفل افتتاح كأس العالم 2026 والمباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

وأظهرت اللقطات المدرجات العملاقة للملعب التاريخي وقد اكتست بألوان البطولة، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال الجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم إيذانا بانطلاق النسخة الأكبر في تاريخ المونديال.

كما نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاهد حصرية من أرضية الملعب ومرافقه الداخلية، في الساعات الأخيرة التي سبقت ضربة البداية، مؤكدا جاهزية "أزتيكا" لاستضافة الحدث الذي يترقبه ملايين المشجعين حول العالم.

ولا تقتصر أهمية المباراة الافتتاحية على كونها بداية لمنافسات كأس العالم 2026، بل تمثل أيضا محطة تاريخية جديدة لملعب "أزتيكا"، الذي سيدخل سجلات كرة القدم من أوسع أبوابها باعتباره أول ملعب يستضيف المباراة الافتتاحية لثلاث نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم.

وسبق للملعب المكسيكي الشهير أن استضاف افتتاح مونديالي 1970 و1986، كما احتضن بعضا من أكثر اللحظات خلودا في تاريخ اللعبة، أبرزها تتويج الأسطورة البرازيلية بيليه بلقبه العالمي الثالث عام 1970، وقيادة الأرجنتيني دييغو مارادونا منتخب بلاده إلى اللقب عام 1986.

وشهد "أزتيكا" أيضا واحدة من أكثر المباريات شهرة في تاريخ كأس العالم، عندما سجل مارادونا هدفيه التاريخيين في شباك إنجلترا خلال ربع نهائي مونديال 1986، بين هدف "يد الله" والهدف الذي اختاره كثيرون لاحقا "هدف القرن".

ويُعد الملعب، الذي افتُتح عام 1966 ويتسع لعشرات الآلاف من المتفرجين، أحد أبرز المعالم الرياضية في العالم وأكثرها ارتباطا بتاريخ كأس العالم، ما يمنح انطلاق نسخة 2026 بعدا رمزيا خاصا في المكان الذي شهد بعضا من أعظم لحظات كرة القدم عبر العقود.

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ومع انطلاق صافرة البداية مساء الخميس، يترقب عشاق اللعبة افتتاح رحلة مونديالية تمتد لأكثر من شهر، وتشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا، في نسخة يأمل المنظمون أن تكون الأكثر جماهيرية وإثارة في تاريخ البطولة.