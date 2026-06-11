إنفانتينو يعلق على استبعاد الحكم الصومالي من المونديال ويشيد بدور ترمب

علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، على القرارات الأمريكية المتعلقة بتأشيرات دخول الولايات المتحدة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشيدا بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تنظيم بلاده للمونديال.

وقال إنفانتينو إن الفيفا منظمة رياضية في المقام الأول وليست جهة سياسية تملك صلاحية تجاوز قرارات الدول، موضحا أن مسؤولي الاتحاد "ليسوا ملوك العالم" ليفصّلوا قرارات تفوق سلطة الحكومات أو أجهزة الأمن والهجرة.

جاء حديث إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة مكسيكو قبل انطلاق منافسات البطولة، بالتزامن مع أزمة منع الحكم الصومالي، عمر عرتن، من دخول الأراضي الأمريكية رغم حيازته تأشيرة صالحة، مما أسفر عن استبعاده من قائمة حكام البطولة.

وفيما وصف إنفانتينو القرار بـ "المؤسف" دون الدخول في تفاصيله، أكد أن الفيفا يواصل العمل خلف الكواليس لمعالجة مثل هذه الحالات.

ملف منتخب إيران

وفي سياق متصل، تطرق رئيس الفيفا إلى التحديات المحيطة بالملف الإيراني، مبينا أن الاتحاد الدولي يبذل جهودا متواصلة لضمان مشاركة جميع المنتخبات رغم التعقيدات السياسية واللوجستية.

وأشار إلى أن بعض القرارات قد لا تكون واضحة بالكامل للفيفا، لكنه يفضل معالجتها بهدوء بعيدا عن التصعيد.

وتابع "هناك أمور نعرفها وأخرى لا نعرفها، ونحن نحاول دائما إيجاد حلول إيجابية. لقد نجحنا في ضمان مشاركة إيران في البطولة، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير".

إشادة بترمب

وأثنى إنفانتينو على دور الرئيس الأمريكي قائلا إنه لولا التزام ترمب ومشاركته الفعلية لكان من المستحيل تنظيم المونديال في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن ترمب لعب دورا حاسما في تسهيل استضافة هذا الحدث العالمي الذي يُنظم بالشراكة مع المكسيك وكندا.

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وقال إن ترمب استوعب فورا حجم التأثير الكبير لكأس العالم، مؤكدا متانة العلاقة التي تجمع بينهما منذ فترة ولايته الأولى، ومنوها بالتعاون المستمر مع الإدارة الأمريكية في الجوانب التنظيمية والتحضيرية للبطولة.