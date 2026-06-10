بالفيديو.. هدف وتمريرة حاسمة ملخص لمسات ميسي في فوز الأرجنتين على آيسلندا

أصبح ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، مستعدا للمشاركة في بطولة كأس العالم للمرة السادسة.

وعقب تعافيه من إصابة عضلية، لعب قائد المنتخب الأرجنتيني -بطل العالم- 20 دقيقة، وسجل هدفا من ركلة جزاء في المباراة التي فاز بها فريقه على آيسلندا (3-0)، مساء الثلاثاء/ صباح الأربعاء، في آخر المباريات الودية قبل انطلاق مباريات كأس العالم.

وشارك ميسي من مقاعد البدلاء بعد أن تعافى من إرهاق عضلي وإصابة بسيطة في أوتار الركبة، والتي تعرض لها في آخر مباراة له مع إنتر ميامي يوم 24 مايو/أيار الماضي.

وقبل أيام قليلة من إتمام عامه الـ39، والمشاركة للمرة السادسة في كأس العالم، شارك ميسي في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وسجل ميسي -هداف المنتخب الأرجنتيني التاريخي برصيد 117 هدفا- من ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 72، إثر تعرض لاوتارو مارتينيز للعرقلة.

ويفتتح المنتخب الأرجنتيني، الذي يسعى للتتويج بكأس العالم للمرة الرابعة، بعد تتويجه في 1978 و1986 و2022، مبارياته أمام المنتخب الجزائري يوم 16 يونيو/حزيران في كانساس سيتي ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا النمسا والأردن.

وكانت هذه هي ثاني مباراة بين المنتخبين. إذ كانت أول مباراة في كأس العالم 2018، عندما تعادل المنتخب الآيسلندي 1-1 في المباراة التي شهدت تسجيل ميسي لهدف من ركلة جزاء.