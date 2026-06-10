من الفضاء.. كيف تبدو ملاعب كأس العالم قبل صافرة البداية؟

قبل انطلاق صافرة مونديال 2026، أنهت الملاعب الـ16 التي ستستضيف البطولة الرياضية الأكثر متابعة على الكوكب استعداداتها النهائية لاستقبال 48 فريقا، و104 مباريات، حيث أجرت تحديثات واسعة النطاق لتلبية معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وستقام هذه البطولة لأول مرة في ثلاث دول، حيث تعقد المباريات في 11 ملعبا في الولايات المتحدة الأمريكية، و3 في المكسيك، و2 في كندا، وستبدأ من يوم غد الخميس 11 يونيو/حزيران الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو/تموز القادم.

وحصلت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة على صور أقمار صناعية لملاعب كأس العالم الـ16 أظهرت تغييرات ضخمة شملت توسيع مساحة أرضية اللعب لتناسب معايير الفيفا، وتوسيع المدرجات لاستيعاب عدد أكبر من المشجعين، واستبدال أرضيات العشب الصناعي الموجودة بعشب طبيعي أو هجين.

وتشير تقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية التي تحملتها الدول المستضيفة لكأس العالم تتجاوز 12 مليار دولار، ويشمل ذلك تطوير المطارات، والنقل والخدمات اللوجستية وصولاً إلى تحديثات الملاعب نفسها.

الملاعب المكسيكية.. انطلاقة المونديال

ستنطلق بطولة كأس العالم غدا الخميس 11 يونيو/حزيران 2026 في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، على ملعب أزتيكا الشهير، الذي أعيد تسميته باسم ملعب مكسيكو سيتي، بعد استحواذ الفيفا عليه، ورغم أن الملعب خضع لتحديثات بدأت منذ عام 2024، لكن التحديثات الأبرز انتهت بشكل أساسي قبل البطولة.

ويستضيف الملعب 5 مباريات، من بينها 3 مباريات في دور المجموعات، منها المباراة الافتتاحية، ومباراة في دور الـ32، ومباراة في دور الـ16.

وكان ملعب مكسيكو سيتي هو المكان الذي أقيم فيه نهائي كأس العالم تحت 17 سنة.

وتكشف صور الأقمار الصناعية جانبا من التحديثات التي شهدها الملعب، بداية من تغيير التصميم الداخلي للملعب، واستبدال العشب، إلى جانب توسعة المدرجات السفلية، إلى نحو 90 ألف مقعد، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

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وإلى جانب ملعب مكسيكو سيتي، يستضيف ملعبان آخران في المكسيك البطولة، وهما ملعب أكرون الذي سيستضيف 4 مباريات كلها في دور المجموعات، منها مباراة المكسيك الثانية مع كوريا الجنوبية في 18 يونيو/حزيران الجاري، وملعب بي بي في إيه (BBVA) المعروف أيضا بنادي مونتيري، وسيستضيف أيضاً 4 مباريات، 3 منها في دور المجموعات، وواحدة في دور الـ32.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية تجديدا واضحا للعشب في الملعبين، دون أن تظهر التحديثات الداخلية التي شملت التحسينات التقنية، ووضع شاشات كبيرة، وتجديد المقاعد.

كندا.. ملعبان مُجددان و13 مباراة

تستضيف كندا مباريات كأس العالم في ملعبين فقط، هما ملعب بي إم أو فيلد (BMO Field) في مدينة تورنتو، و بي سي بليس (BC Place) في مدينة فانكوفر، وسيستضيفان معاً 13 مباراة خلال البطولة.

ومن المقرر أن يكون ملعب بي سي بليس مسرحاً لخمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16، مع مشاركة منتخب كندا على أرضه يومي الخميس 18، و24 يونيو/حزيران الجاري.

كما سيستضيف ملعب "بي إم أو فيلد" المعروف باسم ملعب تورونتو 6 مباريات في كأس العالم، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للمنتخب الكندي.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية ملعب بي سي بليس الذي يمكن تغطيته من السقف لحجب أشعة الشمس عن الجماهير واللاعبين، مع آثار واضحة لتغيير العشب، وذلك استناداً إلى مقارنة أرضية الملعب بصور سابقة، وكذلك بحسب ما أكده الموقع الرسمي لمقاطعة بريتيش كولومبيا، التي يقع النادي ضمن حدودها.

كما تُظهر مقارنة صور الأقمار الصناعية أن ملعب بي إم أو فيلد تعرض لتوسعة كبيرة في المدرجات، وبحسب الموقع الرسمي للنادي شملت الزيادة إضافة 17 ألفاً و756 مقعداً، ليصل إجمالي المقاعد داخل النادي نحو 47 ألفاً و736 مقعداً.

وبحسب تصريح أدلى به متحدث باسم مدينة تورنتو، لصحيفة تورونتو توداي الكندية، فإن ميزانية تكلفة التجديدات المتعلقة بملعب "بي إم أو" بلغت نحو 146 مليون دولار، لتلبية معايير الفيفا.

الملاعب الأمريكية.. نهائي البطولة

يستضيف ملعب "ميتلايف" الذي أعيد اعتماده باسم ملعب نيويورك نيوجيرسي الأمريكي نهائي بطولة كأس العالم في 19 يوليو/تموز القادم، لتكون بذلك المحطة الأهم في مشوار المونديال.

وبخلاف الحدث الأكبر الذي ستضيفه الولايات المتحدة، تستضيف الأراضي الأمريكية 78 مباراة من إجمالي 104 مباريات في كأس العالم.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية تغييرات واسعة شهدها ملعب نيويورك نيوجيرسي أبرزها إزالة المقاعد السفلية، مع إعادة توفير مساحة الملعب وفق قوانين الفيفا، إلى جانب إزالة أرضية الملعب الصناعية، واستبدالها بالعشب.

ولا يعد التغيير الذي جرى في ملعب نيويورك نيوجيرسي من حيث تعديل مساحة الملعب وحيداً بين النوادي الأمريكية، حيث عدل أكثر من ناد أمريكي مساحة الملعب من جديد، ورفع أرضية الملعب عبر طبقات إضافية تحت العشب، لكن كل تلك التغييرات لم ترصدها الصور الفضائية لأن تلك الملاعب مُغطاة وقت التقاط الصورة مثل ملعب أتلانتا، ولوس أنجلوس.

ملعب دالاس.. ثقل جماهيري للبطولة

ويُعد ملعب دالاس أكبر الملاعب الأمريكية المستضيفة للبطولة، كما يستضيف العدد الأكبر من المباريات ضمن منافسات كأس العالم، وتمنحه سعته الكبيرة ومرافقه الحديثة مكانة خاصة بين ملاعب النسخة الأمريكية، بوصفه أحد أبرز مراكز الثقل الجماهيري والتنظيمي في البطولة.

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كما يحتضن الملعب مواجهة الأردن والأرجنتين، ما يضيف إليه حضوراً عربياً لافتاً في واحدة من أبرز مبارياته المنتظرة.

ويعد تغيير العشب هو السمة التي تكاد تكون متكررة في معظم الملاعب التي ستستضيف البطولة، كونه يوفر سطحاً مرناً يقلل من الضغط على مفاصل اللاعبين، وتقليل الانزلاق، كما يضمن تمرير الكرة بشكل سلس.

مشاركة عربية تاريخية

ستكون كرة القدم العربية على موعد مع مشاركة قياسية في بطولة كأس العالم عام 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما ضمنت 8 منتخبات عربية الوجود في النهائيات للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

ويمثل الكرة العربية في النسخة المقبلة كل من مصر والمغرب والجزائر وتونس والعراق وقطر والسعودية، إضافة إلى الأردن الذي يخوض أول مشاركة له في كأس العالم، ليرتفع بذلك عدد المنتخبات العربية التي شاركت في البطولة منذ انطلاقها عام 1930 في أوروغواي إلى 10 منتخبات.

وسيشهد ملعب سان فرانسيسكو مواجهة عربية خالصة بين المنتخبين الأردني والجزائري، كما ستواجه قطر سويسرا في المجموعة الثانية، وسيفتتح المنتخب الأردني مبارياته المونديالية أمام النمسا على ذات الملعب.

ويأمل عشاق كرة القدم في العالم العربي أن تحقق المنتخبات العربية في مونديال عام 2026 إنجازا جديدا يتجاوز ما حققه المنتخب المغربي في النسخة الماضية، رغم صعوبة المهمة، خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 منتخبا.

وستكون أنظار العالم مسلطة نحو مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية يوم غد الخميس، مع ضربة بداية المونديال الذي يشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البطولة، ليس فقط بسبب اتساع رقعتها الجغرافية، بل أيضا نتيجة التغيير الجذري في نظام المنافسة وعدد المباريات والمنتخبات المشاركة، ما يجعلها النسخة الأكبر منذ انطلاق كأس العالم عام 1930.

وسيشهد ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب المكسيكي بنظيره الجنوب أفريقي ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليصبح الملعب التاريخي أول منشأة تستضيف مباريات كأس العالم في 3 نسخ مختلفة بعد مونديالي 1970 و1986.