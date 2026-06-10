شاهد: منتخب إيران يعيش أجواء المونديال مبكرا في المكسيك

وثّقت مقاطع فيديو متداولة لحظات مميزة من تفاعل لاعبي المنتخب الإيراني مع الجماهير في مدينة تيخوانا المكسيكية، قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وأظهرت اللقطات، التي نشرتها منصات رياضية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبي المنتخب الإيراني وهم يتوجهون نحو المشجعين المتجمعين خارج الفندق الذي تقيم فيه البعثة، لالتقاط الصور التذكارية وتوقيع القمصان والألبومات الخاصة بالأطفال والجماهير، قبل التوجه إلى الحصة التدريبية التي أُجريت على ملعب "كالينتي".

كما أبرزت المشاهد الأجواء الحماسية التي رافقت وصول نجوم المنتخب الإيراني إلى مقر الإقامة، حيث حظي قائد الهجوم مهدي طارمي باستقبال لافت من الجماهير، التي حرصت على تحيته والتقاط الصور معه، في مشاهد لاقت تفاعلا واسعا على منصات التواصل.

ويواصل المنتخب الإيراني تحضيراته النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي يستهلها ضمن منافسات المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

ويدخل المنتخب الإيراني البطولة بطموح تحقيق مشاركة مميزة، مستندا إلى خبرة عدد من لاعبيه الدوليين وفي مقدمتهم مهدي طارمي، أحد أبرز الأسماء المنتظرة في صفوف "أسود فارس" خلال النهائيات.