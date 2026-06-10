ما توقعات السودانيين لكأس العالم 2026؟

لم يكن المونديال يوما مجرد مباريات تشاهد خلف الشاشات بالنسبة للسودانيين، بل هو طقس اجتماعي فريد يعيد صياغة الأماسي بعبق الحماس والتنافس والوجبات الجماعية.

وفي استطلاع لآراء عدد من المشجعين السودانيين لشبكة "الجزيرة"، بدت العاطفة الكروية جلية وموجهة بشكل أساسي نحو نصرة "الأشقاء". فالآمال في السودان لا سقف لها، والوجدان السوداني يتطلع بشغف لرؤية المنتخبات العربية والأفريقية وهي تصنع التاريخ مجددا على المستطيل الأخضر.

وتتجه الأنظار بتركيز خاص نحو منتخبات شمال أفريقيا وعلى رأسها "أسود الأطلس" منتخب المغرب، ونسور تونس، بالإضافة إلى الأخضر السعودي، ويبدو أن الحلم الأكبر الذي يراود مشجعي الخرطوم وولايات السودان المختلفة هو تكرار الإنجازات الاستثنائية السابقة، والوصول إلى أدوار متقدمة تضع الكرة العربية والأفريقية في مصاف الكبار عالميا.

ولا تقتصر الخارطة التشجيعية في السودان على العاطفة الإقليمية فحسب؛ إذ ينقسم الشارع الرياضي كالعادة إلى مدارس كروية متعددة، وفي جولة بين التوقعات، عبر مواطنون عن ولائهم لعمالقة الكرة الأوروبية واللاتينية، السامبا والتانغو، حيث يظلان الملح الدائم لأي نقاش كروي سوداني، وكذلك فرنسا وإسبانيا اللذان يحظيان بنصيب الأسد من ترشيحات جيل الشباب الشغوف بالكرة الحديثة، أما منتخب البرتغال فيستقطب عشاق "الدون" الباحثين عن ختام مثالي لمسيرته الأسطورية.

"كأس العالم في السودان له طعم مختلف، والمتعة الحقيقية ليست في النتيجة فقط، بل في ‘اللمة’ والتنافس الساخر والمحبب بين الأصدقاء في الأندية والمطاعم" — يقول أحد المشجعين لـ"الجزيرة" والابتسامة ترتسم على وجهه.

بين هتاف لـ"المغرب" وأمل يحدو "السعودية"، وتحليلات تنحاز لـ"فرنسا" أو "إسبانيا"، يثبت الجمهور السوداني مجددا أن شغفه بالساحرة المستديرة لا يشيخ، وأن المونديال يظل هو المساحة الأجمل للفرح والفرجة وتناسي الهموم.