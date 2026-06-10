الكشف عن شروط ترمب لدخول منتخب إيران الأراضي الأمريكية للعب مبارياته بكأس العالم

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن منتخب ⁠⁠إيران لكرة القدم الذي ⁠⁠يتدرب حاليا في تيخوانا بالمكسيك، سيتمكن من دخول الولايات المتحدة في اليوم السابق لكل مباراة من مبارياته الثلاث في دور المجموعات ⁠⁠لكأس العالم.

وكانت تقارير إعلامية خلال مطلع الأسبوع قد نقلت عن أبو الفضل بسنديده السفير الإيراني في المكسيك، قوله إن المنتخب الإيراني سيضطر إلى ⁠⁠دخول الولايات المتحدة ومغادرتها في نفس يوم المباراة، مما أثار تساؤلات حول الجوانب اللوجستية وما إذا كان ذلك سيؤثر على أداء الفريق.

لكنّ متحدثا باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قال إن "إيران لن تضطر إلى الوصول في نفس يوم مبارياتها".

وأضاف المتحدث ‌‌في بيان "هذه التصريحات غير صحيحة. وبفضل كرم الرئيس دونالد ترمب، سيتمكن المنتخب الإيراني من الوصول قبل يوم من مبارياته".

وخلال حديثه مع رويترز في تيخوانا عبر مترجم، يوم الاثنين، انتقد السفير الإيراني في المكسيك المسؤولين الأمريكيين لرفضهم منح تأشيرات لبعض موظفي الاتحاد الإيراني للعبة.

وبعد ⁠⁠أسابيع من عدم اليقين، منحت الولايات المتحدة ⁠⁠تأشيرات دخول لجميع اللاعبين، الجمعة الماضي، قبل 10 أيام فقط من مباراتهم الأولى.

لكن لم يتم منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، بما في ذلك "أعضاء إداريون وتنفيذيون رئيسيون"، وفقا ⁠⁠للاتحاد الإيراني للعبة.

وقالت سفارة إيران في المكسيك إن من بين هؤلاء مدير الفريق واثنين من محللي الأداء ⁠⁠ومدير الإعلام وممثل عن وزارة الخارجية.

ومن المقرر أن ⁠⁠تلعب إيران ضد نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو/حزيران الجاري ثم تواجه بلجيكا في نفس المدينة بعد 6 أيام، ومصر في سياتل يوم 26 يونيو/حزيران.

وكان من المقرر أن ‌‌يتدرب اللاعبون في أريزونا، لكن تم تغيير ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي.

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وفي مارس/آذار الماضي، قال ترمب ‌‌إن ‌‌إيران مرحب بها للمشاركة في كأس العالم، لكنه لا يعتقد أنه من المناسب أن يقيم المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة "من أجل حياتهم وسلامتهم"، وفق زعمه.