رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

قبل 24 ساعة من انطلاق المونديال.. منع مئات الصحفيين من دخول أمريكا

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epa13025043 The official World Cup ball is displayed for sale at the Official FIFA World Cup 2026 Third Street Promenade Pop-Up Retail Store in Santa Monica, California, USA, 08 June 2026. The location is one of six stores expected to remain open through 31 July. EPA/CHRIS TORRES
الولايات المتحدة منعت مئات الصحفيين من دخول أراضيها رغم حصولهم على اعتماد رسمي من الفيفا (الأوروبية)
Published On 10/6/2026

عبّر جياني ميرلو رئيس الرابطة الدولية للصحافة الرياضية (AIPS) عن انزعاجه الشديد من الإجراءات المعقدة التي قد تتسبب بمنع صحفيين حصلوا على اعتماد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لتغطية نهائيات كأس العالم، من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقبل يوم واحد فقط من انطلاق كأس العالم 2026، لا يزال مئات الصحفيين المعتمدين بالفعل لتغطية كأس العالم ممنوعين من دخول أمريكا، أكثرهم من قارة أفريقيا وبعضهم من آسيا من بينهم إيرانيون والقليل جدا من أوروبا وفق ما ذكرت صحيفة أس (AS) الإسبانية.

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منع مئات الصحفيين من دخول أمريكا

وكانت الرابطة قد نددت بهذا المنع في رسالة وُجهت يوم الجمعة الماضي إلى برايان سوانسون مدير العلاقات الإعلامية في فيفا، وكذلك يوخن شتاينهوف المسؤول عن خدمات وعمليات الإعلام في الاتحاد الدولي، دون أن تتلقى أي رد عليها.

وأكد ميرلو في مقابلة مع الصحيفة أن الحظر لا يزال قائما رغم الرسالة، وقال "في الوقت الحالي الجميع منشغل بمحاولة ترتيب رحلاتهم. قد يتمكن بعضهم من إيجاد حل والآخر لا. تحدثنا مع صحفيين إيرانيين وهم أنفسهم لا يعرفون ما الذي سيحدث لهم".

DALLAS, TEXAS - JUNE 01: FIFA President Gianni Infantino speaks during the FIFA World Cup 2026 International Broadcast Center Grand Opening ceremony on June 01, 2026 in Dallas, Texas. Sam Hodde/Getty Images/AFP (Photo by Sam Hodde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
الفيفا عجز عن تمكين الصحفيين المعتمدين من دخول الولايات المتحدة (الفرنسية)

وأضاف فيما يتعلق بالصحفيين الإيرانيين "تلقينا مقطع فيديو من أحدهم وهو لا يزال في طهران. إنها حالة معقدة للغاية وحتى فيفا لا يستطيع فعل شيء".

وأوضح أن المشكلة الأساسية تتمثل في أن الصحفيين بدأوا إجراءاتهم وقدموا طلبات الحصول على التأشيرات، لكنهم لم يتلقوا أي رد من القنصليات أو السفارات الأمريكية لتحديد مواعيد المقابلات اللازمة.

ووثقت الرابطة المئات من الحالات أغلبها في الدول الأفريقية من مصر، المغرب، الجزائر، السنغال، كوت ديفوار، غانا، غينيا بيساو، نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار ميرلو إلى أن المنع طال صحفية نيجيرية تعمل في الرابطة نفسها بقوله "لدينا مشكلة مع إحدى زميلاتنا التي تعمل في مكتبنا بسبب جنسيتها. سنرسلها إلى المكسيك ثم ستعود إلى إيطاليا (حيث يتواجد مقر الرابطة)، لكنها لن تتمكن من الذهاب إلى الولايات المتحدة ولن تستطيع متابعة المرحلة الأخيرة من كأس العالم. إنها مشكلة بالنسبة لنا".

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وتطرّق ميرلو إلى التسهيلات التي مُنحت للصحفيين الرياضيين في النسخ الماضية من قبل الدول المضيفة، وحتى للزوار والمشجعين.

استغراب وأسف

وأعرب ميرلو عن أسفه لأن الجهود المبذولة لن تحقق النتائج المرجوة حتى عند الاستعانة بالمنظمات الكبرى المعنية بحماية الصحفيين وحرية التعبير.

وقال "منظمة مراسلون بلا حدود لا تستطيع فعل شيء أيضا لأنها في الوضع نفسه الذي نحن فيه. عندما تتبنى الولايات المتحدة موقفا معينا لا يمكنك تغييره. إنها كارثة".

المصدر: الصحافة الأجنبية

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