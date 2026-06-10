غلاف لمحمد صلاح على مجلة تايم يثير تفاعلا واسعا.. ما حقيقته؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي صورة منسوبة إلى غلاف مجلة "تايم" الأمريكية، قيل إنها صادرة ضمن الترويج لكأس العالم 2026، وتُظهر عددا من نجوم كرة القدم العالمية، بينهم اللاعب المصري محمد صلاح.

وأثارت الصورة تفاعلا واسعا، خصوصا بعدما قدمتها منشورات عدة باعتبارها اختيارا رسميا من المجلة لأبرز نجوم المونديال، مركزة على ظهور صلاح بوصفه "اللاعب العربي الوحيد" الموجود على الغلاف.

وتتبعت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة الصورة المتداولة، للوقوف على مصدرها الأول، والتحقق مما إذا كانت صادرة فعلا عن مجلة "تايم" أم أنها انتشرت خارج سياقها الأصلي.

كيف انتشرت الصورة؟

بدأ انتشار الصورة عبر منشورات على منصة إكس، أعادت تداول التصميم مرفقا بتعليقات تؤكد أنه غلاف لمجلة "تايم" مخصص لكأس العالم 2026.

واستخدمت بعض الحسابات عبارات مباشرة من قبيل: "اللاعب العربي الوحيد اللي على غلاف التايم للترويج لكأس العالم"، وأعادت صفحات رياضية وإخبارية نشر الصورة بالمعنى نفسه، من دون الإشارة إلى مصدرها الأصلي أو طبيعتها الفنية.

ومع توسع التداول، انتقلت الصورة من كونها تصميما بصريا منشورا على حساب مصمم إلى مادة متداولة بوصفها خبرا رياضيا، خصوصا لدى جمهور محمد صلاح في مصر والعالم العربي.

من أين بدأت الصورة؟

تحققنا من الصورة المتداولة، وتبين أن مصدرها ليس مجلة "تايم"، وإنما حساب باسم "houseofgraphiks" على منصة إنستغرام، وهو حساب متخصص في التصميمات الرياضية والبصرية.

ونشر الحساب التصميم مرفقا بعبارة تشير إلى أنه غلاف تخيلي لمجلة "تايم" بمناسبة كأس العالم، لا غلاف رسمي صادر عنها. كما أوضح صاحب الحساب أن العمل صُمم باستخدام فوتوشوب (Photoshop) والذكاء الاصطناعي، وكتب صراحة أن التصميم "تصوري" ولا تربطه أي علاقة رسمية بمجلة "تايم".

هذه الإشارة المباشرة من صاحب التصميم تنفي الادعاء المتداول، إذ إن الصورة لم تنشر في الأصل بوصفها غلافا صحفيا حقيقيا، بل باعتبارها عملا فنيا أو تصميما تخيليا مستوحى من شكل أغلفة المجلة.

هل نشرته مجلة تايم؟

بمراجعة الموقع الإلكتروني لمجلة "تايم" وحساباتها الرسمية، لم تعثر وحدة المصادر المفتوحة على أي غلاف مطابق للصورة المتداولة، كما لم يظهر أي إعلان رسمي من المجلة يتضمن هذا التصميم أو يقدمه على أنه غلاف خاص بكأس العالم 2026.

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وفي الفترة نفسها، نشرت "تايم" مواد رسمية مختلفة ضمن ملفها الرياضي، بينها إطلاق قائمة "TIME100 Sports" لعام 2026، وهي قائمة للشخصيات الـ100 الأكثر تأثيرا في الرياضة.

وتظهر المواد الرسمية للمجلة تصميما وغلافا مختلفين لا يتطابقان مع الصورة المتداولة التي تضم محمد صلاح وعددا من لاعبي كرة القدم.

ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في كأس العالم، بعدما طوى رحلته في الملاعب الإنجليزية، متطلعا إلى كتابة فصل تاريخي مع "الفراعنة" وتحسين حضورهم في النهائيات، في مشاركة قد تكون الأخيرة له على المسرح المونديالي.