شاهد.. سقوط كاميرا "عنكبوتية" يربك مباراة دولية ويوقف اللعب مؤقتا

شهدت المباراة الدولية الودية لكرة القدم بين منتخبي المجر وكازاخستان حادثا غير مألوف بعدما سقطت كاميرا معلقة بنظام "العنكبوت" بشكل مفاجئ فوق أرضية ملعب ناغيردي في مدينة دبرتسن المجرية، مما أثار حالة من الارتباك داخل الملعب.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة سقوط الكاميرا، حين انفصلت عن موقعها لتسقط مباشرة على خط التماس وتتحطم بالكامل، وسط دهشة اللاعبين وتفاعل واضح من الجماهير الحاضرة.

وأدى الحادث إلى توقف المباراة لبضع دقائق، قبل أن تتدخل فرق التنظيم بسرعة لإزالة الحطام وتأمين أرضية الملعب، لتستأنف المواجهة لاحقا بشكل طبيعي.

ورغم لحظات الذعر التي صاحبت السقوط المفاجئ، أكدت وسائل إعلام مجرية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في صفوف اللاعبين أو الطاقم التحكيمي، وأن الأوضاع عادت سريعا إلى طبيعتها داخل أرضية الملعب.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المجري على نظيره الكازاخستاني 3-1، في لقاء طغت عليه هذه الواقعة غير المتوقعة أكثر من مجرياته الفنية.