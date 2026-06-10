سخرية وتكذيب.. ماذا حدث بين ريال مدريد وأتلتيكو بسبب ألفاريز؟

أعلن نادي ريال مدريد ⁠⁠المنافس في ال⁠دوري الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء أن أتلتيكو مدريد رفض عرضا بقيمة 150 مليون ⁠⁠يورو (نحو 162 مليون دولار) لشراء المهاجم خوليان ألفاريز.

وأوضح ريال مدريد أن أتلتيكو رفض العرض استنادا إلى وجود شرط جزائي في ⁠⁠عقد اللاعب الأرجنتيني بقيمة 500 مليون يورو (نحو 540 مليون دولار).

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت "يعلن ريال مدريد أنه، عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم، قدم عرضا بقيمة 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار) إلى نادي أتلتيكو ‌‌مدريد للحصول على خدمات اللاعب خوليان ألفاريز".

وأضاف "بعد دراسة وتقييم العرض، وجه أتلتيكو مدريد الشكر للنادي على العرض، الذي قُدم في إطار العلاقات الجيدة القائمة بين الناديين، ورفضه، مشيرا إلى الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب".

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وأصدر أتلتيكو مدريد ردا حادا، سخر فيه من رواية منافسه وجاره اللدود. وكتب ⁠⁠أتلتيكو عبر منصة إكس "يبدو أنكم خلطتم ⁠⁠بين المجاملة والامتنان، ولذلك وحتى لا يكون هناك أي لبس: نحن لا نشكركم على أي شيء".

وأضاف "لم ندرس أو نقيم أي عرض للتعاقد مع خوليان".

ويأتي هذا ⁠⁠الإعلان بعد يوم من فوز فلورنتينو بيريز بأول انتخابات رئاسية تنافسية لريال مدريد ⁠⁠منذ عقدين من الزمن، ليضمن استمراره لولاية ⁠⁠أخرى مدتها أربع سنوات.

وكان بيريز قد قال في الفترة التي سبقت التصويت يوم الأحد، إنه سينفق 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار) لضم لاعب لم يذكر اسمه ‌‌وسيتم الكشف عنه يوم الثلاثاء، وهي قيمة ستجعل صاحبها اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.

وسجل ألفاريز 20 هدفا في ‌‌49 ‌‌مباراة مع أتلتيكو الموسم الماضي.