رئيس الفيفا يحذر لوس أنجلوس من "غزو البرابرة السعداء" في كأس العالم

حذر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مدينة لوس أنجلوس اليوم الأربعاء ⁠⁠من أنها على وشك أن تغزوها الجماهير من جميع أنحاء العالم، وذلك خلال مساعدته في إطلاق احتفالات كأس العالم في حفل افتتاح حافل ⁠⁠بالنجوم في ملعب لوس أنجلوس كوليسيوم.

وقال إنفانتينو في كلمة ألقاها قبل مباريات الافتتاح هذا الأسبوع، إن المدينة ستصبح نقطة تجمع عالمية خلال البطولة التي تضم 48 فريقا، والتي ⁠⁠تبدأ في مكسيكو سيتي غدا الخميس قبل أن تستضيف لوس أنجلوس أول مباراة للولايات المتحدة يوم الجمعة.

رئيس الفيفا يحذر لوس أنجلوس من "غزو البرابرة السعداء"

وأضاف رئيس الفيفا في حديثه للحشد "ستتعرضون للغزو. ستغزوكم حشود من البرابرة. لكنهم برابرة سعداء، فلا تقلقوا".

واجتذب الحدث شخصيات من عالمي الترفيه والرياضة، بما في ذلك الممثلان ويل فيريل وبريندان ‌‌هانت، والمغني لانس باس، ولاعب كرة السلة السابق روبرت هوري، ونجمي كرة القدم الأمريكيين ميا هام وكوبي جونز.

قال إنفانتينو إن البطولة ستحول لوس أنجلوس والمدن المضيفة الأخرى إلى بحر من الألوان الوطنية مع وصول المشجعين من جميع الأعمار مرتدين القمصان والأعلام وطلاء الوجه.

وأضاف "سواء كانوا رجلا، أو نساء، أو أطفالا، أو أجدادا، لا يهم، سيكونون جميعا قد رسموا وجوههم بألوان بلدانهم. سيرغبون فقط في الاستمتاع والمرح لأن ⁠⁠هذا ما نريد تحقيقه من كأس العالم، نريد توحيد العالم".

وستكون ⁠⁠البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أول نسخة من كأس العالم تضم 48 فريقا. وقال إنفانتينو إن ربع دول العالم ستكون ممثلة على أرض الملعب، بينما سيتابع مليارات آخرون البطولة على مستوى العالم.

وأكمل رئيس الفيفا "هذه ⁠⁠ليست مجرد كأس عالم. بل ستكون هذه أكبر وأعظم بطولة كأس العالم لكرة القدم في التاريخ".

لوس أنجلوس في دائرة ⁠⁠الضوء

من المقرر أن تستضيف لوس أنجلوس ثماني مباريات، ⁠⁠إلى جانب مهرجانات للجماهير و10 مناطق مخصصة لهم في جميع أنحاء المدينة. وشكر إنفانتينو المنظمين المحليين على تنظيم هذه الفعاليات، وقال إن دور المدينة يعكس مكانتها باعتبارها "عاصمة الترفيه في العالم".

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وستفتتح الولايات المتحدة مشوارها يوم الجمعة ‌‌في ملعب سوفي في إنغلوود ضد باراغواي بعد حفل افتتاح يضم عروضا موسيقية من كاتي بيري وفيوتشر وأنيتا.

وشبه إنفانتينو حجم البطولة بتنظيم "104 مباريات سوبر بول" على مدى ما يزيد ‌‌قليلا ‌‌عن شهر واحد، في إشارة إلى العدد الإجمالي للمباريات في البلدان المضيفة الثلاثة.

وقال "خلال الشهر ونصف الشهر القادمين، لا يهم ما سنطلقه على اللعبة، طالما أننا نستمتع ونمرح".