فيفا يبيع شاشات المونديال.. ما هي الخدمة المشروطة بـ 79 دولارا في كأس العالم؟

على خلفية حزمة من القرارات والخدمات التجارية "المرتفعة التكلفة" المرافقة لبطولة كأس العالم التي تنطلق غدا الخميس؛ يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موجة حادة من الانتقادات من منظمات جماهيرية دولية، اعتبرت هذه الإجراءات خروجا عن تقاليد المونديال الشعبية، وتحويلا للبطولة إلى منصة استثمارية بحتة.

ومن بين تلك الخدمات، عرض أسماء المشجعين على الشاشة الكبيرة في ملاعب كأس العالم قبل المباريات هذا الصيف مقابل 79 دولارا.

ادفع لتشاهد اسمك في الملعب

أطلق فيفا خدمة رقمية جديدة تحت مسمى "التحية المميزة" (Premium Greeting) تغطي جميع مباريات دور المجموعات الـ 72.

وتتيح هذه الخدمة للمشجعين عرض أسمائهم على لوحة النتائج والشاشات الكبيرة داخل الملاعب مقابل 79 دولارا أمريكيا للمرة الواحدة قبل احتساب الضرائب.

ويُطلب من المستخدمين اختيار الفريق الذي يشجعونه في المباراة، وعدد مرات عرض التهنئة التي يرغبون بشرائها.

بعد ذلك، يدخل المستخدمون أسماءهم، مع تصفية الألفاظ غير اللائقة، ويُطلب منهم الاطلاع على الشروط وإشعار الخصوصية قبل إتمام الطلب.

ورغم أن التسويق الأولي للخدمة يعد بظهور الاسم "أثناء المباراة وفي اللحظة المناسبة"، فإن تدقيقا في الشروط والأحكام كشف عن قيود وتناقضات جوهرية أبرزها: