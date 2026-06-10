ثكنة عسكرية في تيخوانا.. إجراءات أمنية غير مسبوقة لحماية منتخب إيران بالمونديال

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحول معسكر المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا المكسيكية إلى واحد من أكثر معسكرات المنتخبات المشاركة تحصينا من الناحية الأمنية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلا عن وسائل إعلام مكسيكية، أن السلطات نشرت نحو 300 عنصر من الجيش والحرس الوطني المكسيكي في محيط مقر إقامة المنتخب الإيراني، في أكبر انتشار أمني يحيط بأحد معسكرات المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتقول السلطات المكسيكية إن تشديد الإجراءات الأمنية يهدف إلى ضمان سلامة بعثة المنتخب الإيراني ومنع أي أعمال تخريبية أو حوادث محتملة قد تستهدف المعسكر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت بات فيه الملف الأمني أحد أبرز التحديات المرتبطة بالمونديال، بعد حوادث شهدتها مناطق قريبة من بعض مقار المنتخبات، من بينها إطلاق نار قرب معسكر المنتخب الإنجليزي، وحريق اندلع بالقرب من مقر إقامة المنتخب السويسري.

وكان المنتخب الإيراني يخطط في البداية لإقامة معسكره في ولاية أريزونا الأمريكية، قبل أن يقرر الاستقرار في مدينة تيخوانا الواقعة على الحدود المكسيكية الأمريكية، بسبب الحظر الأمريكي ومشكلة التأشيرات. وسيعتمد المنتخب على التنقل إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياته في البطولة ثم العودة إلى مقر إقامته في المكسيك بعد كل مباراة.

ويخوض المنتخب الإيراني نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، بعدما شارك سابقا في نسخ أعوام 1978 و1998 و2006 و2014 و2018 و2022، لكنه لم ينجح حتى الآن في تجاوز الدور الأول.

وأوقعت قرعة مونديال عام 2026 إيران في المجموعة السابعة إلى جانب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا. ويستهل المنتخب الإيراني مشواره بمواجهة نيوزيلندا، قبل لقاء بلجيكا، ثم يختتم منافسات الدور الأول بمواجهة مرتقبة أمام مصر.