وسط حضور شعبي ورسمي لافت في مطار العاصمة الصومالية مقديشو، استقبل الصوماليون اليوم الأربعاء الحكم الدولي عمر عبد القادر عرتن، العائد إلى بلاده بعد أزمة منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، رغم امتلاكه التأشيرة والوثائق المطلوبة.

ونشر ناشطون ومنصات صومالية صباح اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة لوصول الحكم عرتن إلى مطار مقديشو على متن الخطوط الجوية التركية قادمًا من إسطنبول، وسط استقبال رسمي وشعبي واسع، حيث تواجد وزير الشباب والرياضة محمد عبد القادر علي في مقدمة مستقبلي عرتن لدى نزوله من سلم الطائرة.

وعقب وصوله، وصف الحكم الصومالي قرار منعه بأنه "قدر"، متعهدًا بتحويل خيبة الأمل إلى دافع للمستقبل، ومؤكدًا إصراره على المشاركة في كأس العالم المقبلة عام 2030.

وأكد عرتن أمام مئات الصوماليين والصحفيين في المطار، أنه سيواصل رفع اسم الصومال عاليًا رغم ما حدث، وأنه سيظل "رمزًا ملهمًا" للجيل الجديد، وهو الوصف الذي منحه إياه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أبريل/نيسان الماضي، الذي اعتبر اختيار عرتن ليكون أحد حكام المونديال "مصدر فخر تاريخي للبلاد".

وأعرب عرتن عن امتنانه للدعم الذي قدمه له الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما وجه رسالة للشباب الصومالي قائلاً إن "الصومال بلدنا، سواء كانت الأوضاع جيدة أم سيئة"، وحثهم على ألا يفقدوا الأمل في بلدهم رغم حرمانه من المشاركة في الحدث العالمي.

وعبّر عن امتنانه بوجوده في بلده، مضيفًا أنه لا يرغب في أن يكون في أي مكان آخر.

وقد هاجمت النائبة الأمريكية رشيدة طليب في منشور عبر منصة "إكس"، إدارة الرئيس دونالد ترمب، قائلة: "منذ البداية، طغت الخلافات على بطولة كأس العالم هذه، والآن تظهر إدارة دونالد ترمب عنصريتها بشكل علني. فقد تم منع عمر من الصومال -وهو الحكم الأبرز في أفريقيا- من دخول البلاد رغم حيازته تأشيرة دبلوماسية. وفي غضون ذلك، يتم إجبار المنتخب الإيراني بأكمله على التنقل من المكسيك لحضور كل مباراة، إنه أمر مخز".

وفي السياق ذاته، انتقد السياسي الكندي من أصل صومالي فيصل حسن، العضو السابق في برلمان مقاطعة أونتاريو، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائلاً: "في عام 2026، يُمنع الحكم عمر عرتن من الدخول رغم امتلاكه تأشيرة سارية بعد 11 ساعة من الانتظار، فيفا هي من وضعت هذه القاعدة، وعليها تطبيقها".

كما تواصلت رسائل الدعم للحكم الصومالي، حيث أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عمر عرتن صنع التاريخ كأول حكم صومالي يصل إلى كأس العالم، وأحد أبرز الحكام في القارة الأفريقية.

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وأضاف تيدروس في منشور عبر منصة "إكس": "لقد بلغت قمة مهنتك وألهمت جيلاً كاملاً في وطنك بمجرد وصولك إلى هذه المرحلة، حرمانك من المشاركة لا ينتقص من إنجازك، ولن تكون هذه نهاية قصتك على الساحة العالمية، العالم يقف إلى جانبك".

وقال الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه أجرى اتصالاً هاتفيًا مع عرتن لمساندته ومشاركته مشاعر التضامن تجاه التحدي الذي واجهه.

وأضاف فرماجو: "عمر، الذي اختير أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025، يستحق التقدير على الجهود التي يبذلها في تمثيل الصومال، وعلى دوره في إبراز قدرات الشباب الصومالي وصمودهم وقدرتهم على تجاوز التحديات بالصبر والاجتهاد والإبداع".

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري عن إحباطه من الواقعة، قائلاً: "عمر عرتن أحد أفضل الحكام في أفريقيا والعالم، وقد استحق مكانه في كأس العالم بفضل موهبته وعمله الجاد واحترافيته ونزاهته".

وأضاف: "عمر لا يمثل الصومال فقط، بل أيضًا آمال ملايين الشباب الأفارقة الذين يؤمنون بأن التميز يجب أن يحظى بالاعتراف على الساحة العالمية".

مخاوف أمنية

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد بررت قرار المنع باعتبار الحكم "غير مؤهل للدخول" بدعوى ارتباطه بـ"أعضاء مشتبه بهم في منظمات إرهابية"، وذلك وفق ما صرح به مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية عن خلفيات المنع.

وأثار هذا الاتهام موجة غضب عارمة في الأوساط الصومالية، حيث وصف المسؤول الحكومي محمد سعيد القرار بأنه "ظلم مؤلم لكل من يهتم بالإنسانية".

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بيان إن مواطنًا صوماليًا، دون ذكر اسمه، وصل إلى مطار ميامي الدولي قادمًا من إسطنبول يوم السبت الماضي ‌‌‌‌‌‌‌‌واعتُبر ‌‌‌‌‌‌‌‌غير مسموح له بالدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية.

وفي السياق، أكدت الحكومة الصومالية حزنها لما حدث، مؤكدة أنها خاضت مفاوضات غير ناجحة مع الجانب الأمريكي للسماح للحكم بالدخول، فيما حسم الاتحاد الدولي (فيفا) الجدل بتأكيد أن عرتن لن يتمكن من المشاركة في المونديال نتيجة لهذا المنع.

يُذكر أن هذه الواقعة تأتي في ظل سياسات هجرة أمريكية صارمة، شملت فرض حظر شامل على سفر مواطني 12 دولة، من بينها الصومال، وهو ما شكل مصدر قلق في الأوساط الرياضية قبل انطلاق البطولة العالمية.

وكان من المقرر أن يصبح عرتن، الذي نال لقب أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025، أول صومالي في التاريخ يدير مباريات في المونديال، إلا أن إبعاده الأخير أدى إلى إسقاط اسمه رسميًا من قائمة حكام البطولة التي تنطلق غدًا الخميس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.