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750 انتصارا صاغت تاريخ المونديال.. كيف تتوزع خريطة نفوذ القارات قبل نسخة 2026؟

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Football - Italy v France 2006 FIFA World Cup Final - Germany - Olympic Stadium, Berlin - 9/7/06 The World Cup trophy Mandatory Credit: Action Images / John Sibley Livepic
الكأس العالمية الأغلى تنتظر معرفة بطل النسخة 22 في الولايات المتحدة 2026 (رويترز)
Published On 10/6/2026

مع اقتراب انطلاق صافرة كأس العالم عام 2026، تتضح ملامح السجل التنافسي لمختلف قارات العالم في تاريخ البطولة منذ نسختها الأولى عام 1930 وحتى مونديال قطر عام 2022، من خلال قراءة إجمالية لعدد الانتصارات التي حققتها المنتخبات عبر مختلف المشاركات.

وتُظهر هذه المعطيات موازين قوة تاريخية عرفت تفوقاً أوروبياً واضحاً، مقابل حضور قوي لمنتخبات أمريكا الجنوبية، إلى جانب تطور تدريجي لبقية القارات مثل أفريقيا وآسيا والكونكاكاف، بما يعكس التحولات العميقة التي طبعت خريطة كرة القدم العالمية عبر أكثر من تسعة عقود من التنافس على أكبر مسرح كروي في العالم.

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هيمنة أوروبية

تصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الترتيب العالمي في تاريخ كأس العالم بـ468 فوزاً خلال 808 مباريات، بنسبة انتصارات بلغت 52%، مقابل 188 تعادلاً و152 خسارة.

وعلى مستوى المنتخبات، جاءت:

  • ألمانيا في صدارة القارة العجوز بـ68 انتصاراً.
  • إيطاليا بـ45 فوزاً.
  • فرنسا بـ39 فوزاً.
  • إنجلترا بـ32 فوزاً.
  • إسبانيا بـ31 فوزاً.
  • هولندا بـ30 فوزاً.

وتوزعت بقية الانتصارات على عدد كبير من المنتخبات التي حقق كل منها أكثر من 10 انتصارات بداية من بلجيكا بـ21 فوزاً، وروسيا والسويد بـ19 فوزاً لكل منهما، وصربيا بـ18 فوزاً، وبولندا والبرتغال بـ17 فوزاً، والمجر بـ15 فوزاً، وسويسرا بـ14 فوزاً، وكرواتيا بـ13 فوزاً، والنمسا والتشيك بـ12 فوزاً.

وتُعد قارة أوروبا الأكثر تتويجاً بكأس العالم، بعدما حصدت منتخباتها 12 لقباً عالمياً حتى الآن، توزعت بين ألمانيا وإيطاليا بـ4 ألقاب لكل منهما، وفرنسا بلقبين، إلى جانب لقب واحد لكل من إسبانيا وإنجلترا.

BERLIN - JULY 09: The Italian players celebrate as Fabio Cannavaro of Italy lifts the World Cup trophy aloft following victory in a penalty shootout at the end of the FIFA World Cup Germany 2006 Final match between Italy and France at the Olympic Stadium on July 9, 2006 in Berlin, Germany. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
إيطاليا حاملة اللقب العالمي في 2006 تعتبر الغائب الأكبر عن نسخة مونديال 2026 (غيتي إيميجز)

ملاحقة لاتينية

وجاء اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في المرتبة الثانية عالمياً بـ185 فوزاً خلال 358 مباراة، بنسبة نجاح بلغت 52%، مقابل 73 تعادلاً و100 خسارة.

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وعلى صعيد المنتخبات، تصدرت:

  • تصدرت البرازيل القارة اللاتينية بـ76 انتصاراً.
  • الأرجنتين بـ47 فوزاً.
  • أوروغواي بـ25 فوزاً.
  • وتشيلي بـ11 فوزاً.

كولومبيا بـ9 انتصارات. باراغواي بـ7 انتصارات. فيما حققت الإكوادور وبيرو 5 انتصارات لكل منهما.

أما أبرز إنجازات قارة أمريكا الجنوبية في تاريخ كأس العالم فتتجسد في هيمنة منتخباتها على البطولة، حيث تُوّجت القارة بـ9 ألقاب وحلت البرازيل كأكثر منتخب متوج بـ5 ألقاب، إضافة إلى 3 ألقاب للأرجنتين ولقبين لأوروغواي.

LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Adidas Golden Ball winner Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Winners The FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy at the award ceremony following during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لحظة تتويج راقصي التانغو بكأس العالم 2022 في قطر (غيتي)

نبض أفريقي

وجاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المرتبة الثالثة عالمياً بـ37 فوزاً خلال 162 مباراة، بنسبة 22.8%، مقابل 41 تعادلاً و84 خسارة، في سجل يعكس تطور الحضور الأفريقي تدريجياً في نهائيات كأس العالم.

وعلى مستوى منتخبات القارة السمراء:

  • تصدرت نيجيريا المنتخبات الأفريقية بـ6 انتصارات.
  • الكاميرون وغانا والمغرب والسنغال بـ5 انتصارات لكل منها.
  • الجزائر وكوت ديفوار وتونس بـ3 انتصارات.

فيما حققت جنوب أفريقيا فوزين في مشاركاتها المونديالية.

ويُعد أبرز إنجاز أفريقي في تاريخ كأس العالم بلوغ المغرب نصف نهائي مونديال عام 2022 في قطر، كأول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى هذا الدور، في إنجاز غير مسبوق أعاد رسم حضور القارة على الساحة العالمية.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Third-Place Playoff - Croatia v Morocco - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 17, 2022 Morocco players pose for a team group photo before the match REUTERS/Bernadett Szabo
حقق المنتخب المغربي إنجازا لافتا بوصوله إلى المربع الذهبي من مونديال 2022 في قطر وحصوله على المركز الرابع (رويترز)

كونكاكاف يحافظ على حضوره

جاء اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في المرتبة الرابعة عالمياً بـ34 فوزاً خلال 152 مباراة بنسبة 22.4%، مقابل 33 تعادلاً و85 خسارة، في حصيلة تعكس حضوراً متبايناً لمنتخبات المنطقة عبر تاريخ كأس العالم. وتصدرت قائمة منتخبات الكونكاكاف:

  • المكسيك بـ17 فوزاً.
  • الولايات المتحدة بـ9 انتصارات.
  • كوستاريكا بـ6 انتصارات.

فيما سجلت كل من كوبا وجامايكا فوزاً وحيداً في مشاركاتهما المونديالية.

ويُعد أبرز إنجاز في تاريخ المنطقة وصول الولايات المتحدة إلى نصف نهائي مونديال عام 1930، في أفضل مشاركة لمنتخب من الكونكاكاف في تاريخ كأس العالم حتى الآن.

بصمة آسيا

وحصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرتبة الخامسة عالمياً برصيد 25 فوزاً خلال 136 مباراة، بنسبة انتصارات بلغت نحو 18.4%، مقابل 26 تعادلاً و85 خسارة، في حصيلة تعكس تطور الحضور الآسيوي تدريجياً في نهائيات كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخبات، تقاسم صدارة القارة:

  • اليابان وكوريا الجنوبية بـ7 انتصارات لكل منهما.
  • المملكة العربية السعودية بـ4 انتصارات.
  • أستراليا وإيران بـ3 انتصارات.

فيما سجلت كوريا الشمالية فوزاً واحداً في تاريخ مشاركاتها المونديالية.

ويُعد أبرز إنجاز آسيوي في تاريخ المونديال وصول كوريا الجنوبية إلى المركز الرابع في نسخة عام 2002 التي استضافتها بالاشتراك مع اليابان، في أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي على الإطلاق في البطولة.

أوقيانوسيا خارج المشهد

وتذيل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم الترتيب في المرتبة السادسة عالمياً بتحقيق فوز وحيد خلال 13 مباراة، بنسبة انتصارات بلغت نحو 7.7%، مقابل 5 تعادلات و7 هزائم، في حصيلة تعكس محدودية حضور منتخبات القارة في تاريخ كأس العالم.

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وحمل هذا الفوز الوحيد توقيع منتخب أستراليا، الذي مثّل أوقيانوسيا في مونديالي ألمانيا عام 1974 وألمانيا عام 2006 قبل انتقاله رسمياً إلى مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفق ما أورده الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

المصدر: الصحافة الأجنبية

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