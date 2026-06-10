بعد إعادة انتخاب بيريز.. بنفيكا البرتغالي يصدر بيانا هاما بشأن ريال مدريد وجوزيه مورينيو

أعلن نادي ⁠بنفيكا البرتغالي ⁠أن ريال مدريد أبدى رغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو، موضحا أن المدرب وافق بالفعل ⁠على تدريب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال بنفيكا في بيان "أبدى ريال ⁠مدريد رسميا رغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو (17.31 مليون دولار)، وأن المدرب وافق على الانتقال".

وأكد النادي البرتغالي أيضا أن المدرب ماركو ‌سيلفا سيحل محل مورينيو.

ولم يؤكد ريال مدريد التعاقد حتى الآن.

وكانت عودة مورينيو إلى ريال مدريد متوقعة منذ فترة طويلة، بعد وعد انتخابي من فلورنتينو بيريز بإعادة المدرب إلى النادي الذي تولى تدريبيه بين عامي 2010 و2013.

وحسم بيريز ⁠المنصب، الاثنين، بعد نجاحه في أول انتخابات رئاسية تنافسية للنادي منذ عقدين.

وتأتي عودة مورينيو المحتملة بعد موسم محلي حافظ فيه برشلونة ⁠على لقب الدوري الإسباني.

وكان المدرب قد قاد ريال مدريد للفوز ⁠بالدوري عام 2012 بعد تحقيق عدد ⁠قياسي من النقاط. ويعود آخر تتويج له بلق دوري محلي إلى عام 2015 مع تشيلسي الإنجليزي.

وودع ريال مدريد، بطل أوروبا ‌15 مرة، البطولة القارية الأبرز للأندية من دور الثمانية في الموسمين الماضيين، ودفع غياب الألقاب الكبرى بيريز ‌للدعوة ‌إلى انتخابات.

ودرب مورينيو عدة أندية كبرى أخرى، بينها مانشستر يونايتد وروما وفناربخشه.