بالفيديو.. ولي عهد الأردن يؤازر "النشامى" قبل انطلاق المونديال

زار ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، معسكر منتخب "النشامى" في مدينة سان دييغو الأمريكية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للمنتخب قبل بدء منافسات كأس العالم 2026.

وتنطلق منافسات المونديال غدا الخميس 11 يونيو/حزيران الجاري بمواجهة المكسيك ضد جنوب أفريقيا.

ونشر الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر حسابه على إنستغرام، صورا لزيارة ولي العهد الأردني لمعسكر المنتخب.

وأشاد الأمير الحسين، خلال لقائه باللاعبين، بمستوى الانضباط التكتيكي والبدني للفريق، مشددا على أهمية الالتزام بتعليمات الكادر الفني، والتحلي بأعلى درجات التركيز والتحضير الذهني لمواجهة حجم المسؤولية التاريخية.

وأكد ولي العهد أن الشعب الأردني بأكمله يقف صفا واحدا خلف المنتخب في هذا الاستحقاق العالمي الكبير، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى هو تقديم أداء مشرف ومميز يعكس قيمة الكرة الأردنية بغض النظر عن النتائج.

وعلى هامش المعسكر التدريبي، أجرى الأمير الحسين لقاء متلفزا، أوضح فيه أن الإنجازات التي حققها النشامى في السنوات الأخيرة أصبحت دافعا حقيقيا ومحركا أساسيا للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية الأردنية.

وأضاف ولي العهد أن حالة الإصرار والثقة التي يظهرها اللاعبون في الملعب خلقت حالة من الفخر والاعتزاز لدى الأردنيين، داعيا إلى استثمار هذا المحفل الدولي لإبراز الهوية الثقافية الأردنية والعربية أمام الجماهير العالمية.

وفي رد على تساؤل بشأن التطلعات المستقبلية، أقر الأمير الحسين بأن مهمة المنتخب في المونديال لن تكون سهلة، لكنه جدد ثقته العالية في قدرات الجيل الحالي، لا سيما أن تشكيلة المنتخب الحالية تضم كفاءات مميزة من مخرجات “مراكز الأمير علي للواعدين”.

واختتم ولي العهد الأردني حديثه بالإعراب عن اعتزازه بمستوى الحضور والتمثيل العربي في هذه النسخة من بطولة كأس العالم، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة في تقديم صورة مشرفة تليق بكرة القدم العربية.

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وتأهل منتخب الأردن إلى كأس العالم عام 2026 لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، حيث أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب حامل اللقب منتخب الأرجنتين، بالإضافة إلى منتخبي الجزائر والنمسا.