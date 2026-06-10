رياضة|كأس العالم 2026

المخضرم كلود ​لوروا يعود للتدريب بعد غياب 5 سنوات

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FILE PHOTO: Congo's head coach Claude Le Roy of France reacts during their the opening match against Equatorial Guinea at the 2015 African Cup of Nations (AFCON 2015) soccer tournament at Bata Stadium, in Bata January 17, 2015. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo
المدرب المخضرم كلود ​لوروا (رويترز)
Published On 10/6/2026

أعلنت وزارة الرياضة في الكونغو اليوم الأربعاء تعيين ⁠⁠المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا مدربا للمنتخب الوطني ⁠⁠في عودة جديدة له إلى قيادة أحد المنتخبات الأفريقية.

وسيخوض لوروا، البالغ من العمر 78 عاماً، ‌‌تجربته الثانية عشرة على مستوى المنتخبات، والثانية مع الكونغو، بعدما سبق أن تولى تدريبها بين عامي 2013 و2015.

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ويأتي هذا التعيين بعد ⁠⁠غياب دام خمس سنوات ⁠⁠عن التدريب، عقب مسيرة حافلة قاد خلالها عدة منتخبات، من بينها ⁠⁠الكاميرون (مرتين)، والسنغال، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (مرتين)، وغانا، وعُمان، ⁠⁠وسوريا، والكونغو، وتوغو.

وقالت ⁠⁠وزارة الرياضة في بيان "الهدف الأولي للمدرب سيكون التأهل إلى كأس أمم أفريقيا ‌‌2027، إلى جانب العمل على بناء مشروع رياضي مستدام ‌‌قائم ‌‌على التنافسية والانضباط على المدى التدريجي".

المصدر: رويترز

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