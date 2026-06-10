المخضرم كلود ​لوروا يعود للتدريب بعد غياب 5 سنوات

أعلنت وزارة الرياضة في الكونغو اليوم الأربعاء تعيين ⁠⁠المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا مدربا للمنتخب الوطني ⁠⁠في عودة جديدة له إلى قيادة أحد المنتخبات الأفريقية.

وسيخوض لوروا، البالغ من العمر 78 عاماً، ‌‌تجربته الثانية عشرة على مستوى المنتخبات، والثانية مع الكونغو، بعدما سبق أن تولى تدريبها بين عامي 2013 و2015.

ويأتي هذا التعيين بعد ⁠⁠غياب دام خمس سنوات ⁠⁠عن التدريب، عقب مسيرة حافلة قاد خلالها عدة منتخبات، من بينها ⁠⁠الكاميرون (مرتين)، والسنغال، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (مرتين)، وغانا، وعُمان، ⁠⁠وسوريا، والكونغو، وتوغو.

وقالت ⁠⁠وزارة الرياضة في بيان "الهدف الأولي للمدرب سيكون التأهل إلى كأس أمم أفريقيا ‌‌2027، إلى جانب العمل على بناء مشروع رياضي مستدام ‌‌قائم ‌‌على التنافسية والانضباط على المدى التدريجي".