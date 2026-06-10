بعد صيحات استهجان سابقة.. ترمب يكشف موقفه من حضور مباريات في كأس العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، عزمه حضور مباريات في كأس العالم لكرة القدم، مع اقتراب انطلاق الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق.

وقال ترمب، ردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، داخل المكتب البيضاوي حول ما إذا كان يخطط لحضور أي مباريات: "نعم، نعم، سأحضر".

ولم يقدّم تفاصيل إضافية، إلا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو كان قد صرّح بأنه يتوقع أن يقوم ترامب بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز في المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو/تموز.

وكان ترمب قد شارك العام الماضي في مراسم التتويج خلال نهائي كأس العالم للأندية في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرزي، وهو الملعب نفسه الذي سيستضيف نهائي كأس العالم، وتعرّض حينها لصيحات استهجان من بعض الحضور.

ويُنظر إلى البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كحدث رياضي ضخم، وقد سعى ترمب إلى ترك بصمته عليها، مشيرا مرارا إلى دوره في دعم ملف الاستضافة خلال ولايته الرئاسية الأولى.

كما تربطه علاقة وثيقة بإنفانتينو، الذي منحه في ديسمبر/كانون الأول الماضي "جائزة سلام خاصة".

لكن البطولة واجهت في المقابل تحديات خارج الملعب، من بينها ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير، إضافة إلى قيود وتشديدات في سياسة الهجرة أدت إلى منع دخول بعض المشجعين والمسؤولين وحتى الحكم الدولي الصومالي، عمر عرتن إلى الولايات المتحدة.

وأوضح ترمب أن إدارته تعمل على معالجة هذه القضايا، قائلا: "نحن نعمل على ذلك عن كثب لضمان دخول الأشخاص المناسبين إلى بلدنا".