هفوة أمنية تهز معسكر الأرجنتين وتكشف "أسرار" ميسي ورفاقه قبل المونديال

ذكرت تقارير إعلامية أن هفوة أمنية تسببت في تسريب تفاصيل جوازات سفر جميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني قبل المباراة الودية الاستعدادية لكأس العالم لكرة القدم أمس الثلاثاء أمام آيسلندا، بما في ذلك ليونيل ميسي.

وكان ينبغي طمس أرقام الجوازات المدرجة في القائمة الرسمية للفريق قبل نشرها لوسائل الإعلام والجمهور، لكنها جرى تداولها دون أي تنقيح في استاد جوردان-هير بولاية ألاباما.

واتصلت رويترز بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والاتحاد الدولي (الفيفا) للحصول على تعليق.

وفازت الأرجنتين بالمباراة 3-صفر أمام أكثر من 88 ألف متفرج، فيما احتفل ليونيل ميسي بعودته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بتسجيل هدف بعد دقيقتين فقط من مشاركته بديلا في الشوط الثاني.

وتعرض لاوتارو مارتينيز لعرقلة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بينية حاسمة من ميسي.

ونفذ ميسي ركلة الجزاء الناتجة عنها بهدوء ليمنح فريقه التقدم بهدفين مقابل لا شيء، ويصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الأرجنتين بعمر 38 عاما و11 شهرا، متفوقا بشهرين على أنخيل لابرونا الذي كان يحمل الرقم القياسي السابق منذ عام 1957.

وتبدأ الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الجزائر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة العاشرة.