مظاهرات المعلمين تغلق الطرق قبيل افتتاح مونديال 2026 في المكسيك

قطع آلاف المتظاهرين، مساء الثلاثاء، في مكسيكو سيتي شارعا يؤدي إلى ملعب أزتيكا الذي يستضيف الخميس المباراة الافتتاحية لمونديال 2026 لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاءت الاحتجاجات التي قادتها مجموعة من نقابة المعلمين، بعد أسبوع من تظاهرات وصفتها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بأنها "استفزاز".

وأعلنت المجموعة إضرابا منذ الأسبوع الماضي للمطالبة بزيادة في الأجور وإصلاحات في أنظمة التقاعد تعتبرها الحكومة غير قابلة للتنفيذ.

ودعت شينباوم إلى الحوار، مستبعدة إصدار أوامر للشرطة بقمع الاحتجاجات التي تشمل إغلاق طرق رئيسة وتخريب تماثيل مرتبطة بكأس العالم.

وقالت شينباوم في وقت سابق الثلاثاء إن المباراة "مؤمنة".

ونشرت السلطات آلاف العناصر الأمنية وأقامت حواجز خرسانية على بُعد كيلومتر واحد من الملعب لمنع المظاهرة التي لم تصل بعد إلى وجهتها.

وقال المتظاهر أنخيل فيلالوبوس "نعتزم الوصول إلى الملعب. الحكومة قدمت بعض الردود، لكنها لا تساعد، ولا تُرضي". وأضاف آخر يدعى أوستريبرتو فلوريس "سنواصل نضالنا".

وفي 1 يونيو/حزيران الجاري، فرقت الشرطة متظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خارج ساحة سوكالو التاريخية، حيث أقامت السلطات شاشة عملاقة لمنطقة مشجعي كأس العالم، ولا تزال الشوارع المحيطة بالساحة مغلقة بحواجز معدنية.

والأربعاء الماضي، اقتحمت مجموعة من المحتجين مقر وزارة التعليم في مكسيكو سيتي خلال يوم جديد من التظاهرات.

ولن تحضر شينباوم حفل الافتتاح في ملعب أزتيكا، لكنها تعتزم مبدئياً التوجه إلى منطقة المشجعين في ساحة سوكالو.

وأضافت "سنرى كيف ستتطور الأوضاع مع المعلمين".