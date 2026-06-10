استبعد إنجلترا.. توخيل يحدد 5 مرشحين للفوز بكأس العالم

اعتبر مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل أن حظوظ المنتخب الإنجليزي في التتويج بكأس العالم عام 2026 ضعيفة، مؤكدا أن فريقه لا يدخل البطولة ضمن قائمة المرشحين الأوفر حظا، رغم الطموحات الكبيرة التي ترافقه.

وفي مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في ولاية فلوريدا الأمريكية، قال توخيل إن هناك منتخبات تملك تاريخا أكبر في الفوز بالبطولة، ما يجعلها في مقدمة الترشيحات، في إشارة إلى منتخبات مثل إسبانيا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال.

وأضاف المدرب الألماني أن إنجلترا لا يمكن أن تُصنف كمرشحة أولى، بالنظر إلى تاريخها في كأس العالم، لكنه شدد في المقابل على أن الفريق يمتلك ما يكفي من الإيمان والطموح للمنافسة حتى النهاية.

وأوضح توخيل أن المنتخب الإنجليزي لا ينظر إلى البطولة كضغط إضافي بقدر ما يعتبرها رحلة خطوة بخطوة، تبدأ من دور المجموعات وتمتد إلى أبعد نقطة ممكنة، قائلا إن النجاح في مثل هذه البطولات يحتاج إلى تركيز عال وانضباط ذهني وتجنب التشتت.

وأشار مدرب إنجلترا إلى أن بلوغ الفريق أدوارا متقدمة في النسخ الأخيرة من البطولات الكبرى يعكس قدرته على المنافسة، لكنه اعتبر أن ذلك لا يكفي لوضعه في خانة المرشحين الأبرز حاليا.

واختتم توخيل تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الإنجليزي يدخل المونديال بحلم كبير، لكنه يدرك في الوقت نفسه حجم المسؤولية ومتطلبات المنافسة على أعلى مستوى، حيث لا مكان إلا للتركيز والعمل المستمر من أجل الوصول إلى القمة.