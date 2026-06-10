البيت الأبيض يكشف أسباب منع الحكم عمر عرتن وإداريي إيران من المشاركة بكأس العالم

رأى رئيس فريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم كأس العالم لكرة القدم أندرو جولياني أن منع دخول حكم صومالي ورفض منح تأشيرات لإداريين في المنتخب الإيراني كانا لـ"أسباب وجيهة".

والسبت الماضي، مُنِع الحكم الصومالي عمر عرتن من الدخول إلى الولايات المتحدة، بعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي رغم حيازته تأشيرة، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاحقا استبعاده عن لائحة حكام البطولة.

وقال جولياني: "كان هناك حكم لم يُسمح له بالدخول. لا يمكنني الخوض في التفاصيل، لكن ما أستطيع قوله هو أن المنع كان لسبب وجيه جدا"، على حد زعمه.

وفي هذا الصدد، أوضح جولياني أنه أجرى محادثات مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ورئيس شرطة الحدود.

ولا تزال أسباب منع دخول عرتن الذي أدار مباريات في كأس الأمم الأفريقية من بين بطولات أخرى واختير أفضل حكم أفريقي لعام 2025، غير معروفة.

وأرجعت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قرار منع الحكم عمر عرتن إلى "مشاكل تتعلق بالتدقيق في خلفيته"، وفق وصفها.

في المقابل، رُفضت التأشيرات الأمريكية لنحو 15 عضوا من الجهاز الإداري للمنتخب الإيراني.

وقال جولياني خلال ندوة نظمها مركز "أتلانتيك كاونسل" للأبحاث في واشنطن إنه "حتى الآن، تمكن 35 منتخبا من دخول الولايات المتحدة. لم يُمنع أي لاعب أو مدرب من الدخول"، على حد زعمه.

وأضاف "هناك مسؤولون (إداريون) منعوا من الدخول ولأسباب وجيهة"، متحدثا (وفق وصفه) عن ضرورة منع "جهات خبيثة من دخول البلاد تحت غطاء كأس العالم" التي تنطلق غدا الخميس من المكسيك، شريكة الضيافة مع الولايات المتحدة وكندا.

وتابع جولياني "يمكن لجميع أفراد الجهاز التدريبي للمنتخب الإيراني الدخول. هناك مسؤولون إيرانيون لا يمكنهم الدخول، وهنا أيضا لأسباب وجيهة جدا"، من دون تقديم مزيد من التوضيح.

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وأردف "كما يمكنكم أن تتخيلوا، هناك أشخاص يدّعون أنهم مدربون، لكنهم ربما ليسوا كذلك"، مشيرا إلى احتمال وجود أشخاص بينهم "يعملون مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني"، وفق قوله.

وأجبرت الشكوك المتعلقة بالحصول على التأشيرات الأمريكية، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، المنتخب الإيراني على نقل مقره الأساسي من توكسون في ولاية أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك، رغم أنه سيخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.