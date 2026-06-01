موعد مباراة العراق ضد إسبانيا الودية استعداد لكأس العالم 2026

يواجه المنتخب العراقي نظيره الإسباني وديا بمدينة لاكورونيا تحضيرا لمنافسات كأس العالم عام 2026.

موعد مباراة العراق ضد إسبانيا

تقام المباراة الودية بين العراق وإسبانيا يوم الخميس 4 يونيو/حزيران 2026 بملعب الريازور بمدينة لاكورونيا الإسبانية.

وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت العراق والسعودية وقطر ومصر، و(21:00) بتوقيت إسبانيا، و(20:00) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

قنوات البث الناقلة لودية العراق ضد إسبانيا

تأتي المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين لكأس العالم 2026 حيث من المنتظر أن يلتقي منتخب العراق كلا من النرويج وفرنسا والسنغال لحساب المجموعة التاسعة، في حين ستلعب إسبانيا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم جزر الرأس الأخضر والسعودية والأوروغواي.