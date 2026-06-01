من بيليه إلى ميسي.. 11 أسطورة صنعوا تاريخ كأس العالم

شهدت نهائيات كأس العالم لكرة القدم، عبر تاريخها الممتد، ولادة أساطير حفروا أسماءهم بأحرف من ذهب في ذاكرة الساحرة المستديرة.

من "الملك" البرازيلي بيليه، المتوج بالعرش العالمي ثلاث مرات، إلى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي توج ملحمته في قطر، وصولا إلى تقلبات القدر التي عاشها الفرنسي زين الدين زيدان والظاهرة رونالدو بين مجد منصات التتويج ودراما اللحظات الحازمة.

لم تكن المونديالات مجرد بطولة كروية، بل كانت مسرحا تاريخيا صاغ فيه دهاء المدافعين، وإعجاز حراس المرمى، وعبقرية المهاجمين، فصولا من الإبداع الإنساني، وحوّلوا المستطيل الأخضر إلى منصة لصناعة الخلود الكروي.

غوردون بانكس (إنجلترا)

حارس مرمى لأندية متواضعة (ليستر، ستوك)، توج بطلا للعالم عام 1966 واشتهر بصدة "إعجازية" في مواجهة بيليه عام 1970، قال عنها البرازيلي: "اليوم سجلت هدفا، ولكن بانكس صدّه".

كافو وكارلوس (البرازيل)

أحدث هذان البرازيليان ثورة في مركز الظهير عن طريق تعزيز دوره الهجومي إلى حد كبير.

سجل كافو أكثر "ثراء" في كأس العالم كونه فاز بمونديالي 1994 و2002، أما روبرتو كارلوس فاكتفى بلقب 2002 حين كان كافو قائد المنتخب. خسرا معا نهائي 1998 أمام فرنسا (0-3).

فرانز بيكنباور (ألمانيـا)

"مخترع" مركز الليبرو، ترك "القيصر" إحدى الصور الخالدة لكأس العالم بعدما أنهى "مباراة القرن" التي خسرتها ألمانيا أمام إيطاليا (3-4 بعد التمديد) في الدور نصف النهائي لمونديال 1970 وكتفه ملفوفا.

بعد أربعة أعوام نجح في رفع كأس العالم على أرضه عندما تمكنت "واقعية" الألمان من تحطيم رومانسية منتخب هولندا ويوهان كرويف (2-1).

فابيو كانافارو (إيطاليا)

تجسيد مثالي للمدافع الإيطالي: تمركز دائم في المكان المناسب، تركيزٌ لا يغيب، و"خبث كروي" ذكي متى استدعت الحاجة.

قائد "الأتزوري" الذي أحرز لقب 2006 على حساب فرنسا وزيدان (5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1).

زين الدين زيدان (فرنسا)

دخل التاريخ بفضل ثنائية، وخرج منه ببطاقة حمراء.

رأسيتان أمام البرازيل في نهائي 1998، وركلة جزاء على طريقة "بانينكا" في نهائي 2006 في مرمى الإيطالي جانلويجي بوفون.

هو أيضا اللاعب الوحيد مع الكاميروني ريغوبير سونغ الذي طرد مرتين في المونديال: عام 1998 أمام المملكة العربية السعودية، وفي نهائي 2006 بعدما "نطح" الإيطالي ماركو ماتيراتزي.

إنييستا (إسبانيا)

رفع لاعب برشلونة من مستوى تبسيط كرة القدم. مثال حي على "تيكي تاكا" ناديه السابق برشلونة. سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في نهائي مونديال 2010 أمام هولندا (1-0) قبل نهاية الوقت الإضافي.

دييغو مارادونا (الأرجنتين)

فرض هيمنته على مونديال 1986 حين قاد منتخب بلاده إلى اللقب.

في قمة مستواه الكروي في المكسيك، قاد "ألبيسيليستي" حتى النهائي والفوز على ألمانيا الغربية (3-2)، وكاد يكرّر السيناريو ذاته بعد أربعة أعوام لكنه انحنى هذه المرة أمام "دي مانشافت" (0-1).

يبقى خالدا في التاريخ كونه سجل في غضون أربع دقائق أفظع وأجمل هدف في كأس العالم، بين "يد الله" و"سباق تعرّج" مذهل بين الدفاع الإنجليزي في الدور ربع النهائي.

بيليه (البرازيل)

الوحيد الفائز بالمونديال ثلاث مرات، من كأس العالم 1958 حين كان يبلغ 17 عاما، إلى التحفة الفنية للعب الهجومي لعام 1970. فاز أيضا بكأس العالم 1962 رغم أنه أصيب باكرا في هذه البطولة.

لا يزال يُعدّ الأفضل على مرّ الأزمنة. ترك مجموعة كبيرة من الصور، من الثنائية التي سجلها ودموع المراهق أثناء الفوز بلقب 1958، إلى تمريرته "العمياء" لكارلوس ألبرتو في النهائي ضد إيطاليا (4-1) عام 1970، بالإضافة إلى خداعه حارس الأوروغواي وكرته الساقطة البعيدة ضد تشيكوسلوفاكيا.

ليونيل ميسي (الأرجنتين)

شارك ميسي في خمس نسخ من كأس العالم بين 2006 و2022.

بدأ مشواره في ألمانيا 2006 وهو شاب واعد وسجل هدفه الأول ضد صربيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود).

قاد الأرجنتين في البرازيل 2014 إلى النهائي وسجل أربعة أهداف ونال الكرة الذهبية رغم الخسارة أمام ألمانيا.

في قطر 2022 حقق حلمه الأكبر بقيادة الأرجنتين إلى اللقب العالمي بعد أداء رائع سجل فيه سبعة أهداف وتُوج مجددا بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

رونالدو (البرازيل)

توج "الظاهرة" دون أن يلعب في سن 17 عاما في 1994، وكان سيئ الحظ في النهائي بعد أربعة أعوام عندما ألمت به وعكة صحية قبل ساعات من المباراة النهائية.

شارك رونالدو في النهائي، إلا أنه كان شبحا للموهبة الصارخة التي كان يعرف بها.

أفضل مهاجم في حقبته ثأر لنفسه عام 2002 بعدما هيمن على البطولة، وتوج هدافا مع ثنائية في المباراة النهائية أمام ألمانيا (2-0).