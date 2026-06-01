بالفيديو.. هكذا أعلن الاتحاد المصري عن قائمة "الفراعنة" بالمونديال

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم مقطع فيديو مبتكرا أُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي للإعلان عن قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العالم 2026.

ويأتي نشر الفيديو، الذي يظهر فيه المدير الفني للمنتخب حسام حسن، تبنيا لفكرة طرحها مصمم مصري شاب متخصص في الذكاء الاصطناعي يُدعى أشرف ربيع.

في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس)، قال الاتحاد إنه تبنى فكرة ربيع “في نموذج يؤكد أهمية دعم الأفكار المبتكرة ومنح الفرصة للشباب للمشاركة في صناعة الحدث الأكبر في عالم كرة القدم”.

ويُظهر الفيديو مدرب المنتخب حسام حسن وهو يتجول في بهو يحاكي المتحف المصري الكبير، حيث تتحول تماثيل فرعونية إلى صور لاعبي المنتخب.

وكان ربيع، وهو متخصص في تصميم الدعاية بالذكاء الاصطناعي، قد نشر مقطع الفيديو الأصلي كمقترح على حسابه الأحد الماضي، قبل أن يتبناه الاتحاد رسميا.

وعقب النشر الرسمي، أعاد ربيع مشاركة الفيديو معلقا: “الحمد لله.. مشاركتي مع الاتحاد المصري لكرة القدم”.

ولاقى الإعلان تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رحب نشطاء بتبني الاتحاد لفكرة أحد المشجعين.

وأشادت تعليقات بالهوية المصرية الفرعونية المستخدمة في الفيديو، إذ علق حساب باسم “فيفا الروبي” على منصة (إكس) قائلا: “اللي يعود لأصله كسبان”.

بينما كتبت مدونة أخرى: “شكرا للشاب المصري الرائع أشرف ربيع، تقديم يليق بمنتخب الفراعنة”.

في المقابل، انتقد البعض التركيز على شخص المدرب حسام حسن في الفيديو، لكنهم أشادوا في الوقت ذاته بإشارة الاتحاد المصري إلى صاحب الفكرة الأصلي ومنحه التقدير.

وتزامن هذا الإعلان مع مغادرة بعثة المنتخب المصري مطار القاهرة، مساء السبت، متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم.