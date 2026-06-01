ماكرون "فخور" بسان جيرمان.. ومستاء مما جرى عقب نهائي الأبطال

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بأنه "فخر عظيم للبلد بأكمله"، لكنه تطرق إلى أعمال العنف التي وقعت بعد المباراة مشيرا إلى أنها "غير مقبولة".

واستقبل ماكرون أبطال أوروبا، الأحد، في قصر الإليزيه بعد ساعات من تتويجهم الثاني على التوالي، وأشار إلى أن سان جيرمان سار على خطى منتخب فرنسا بالحصول على نجمتين.

وقال: "ننتظر من منتخبنا أن يضيف لنا نجمة ثالثة على القميص"، في إشارة إلى رغبته في تتويج "الديوك" بلقب كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.

ووصل لاعبو سان جيرمان قبيل الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي إلى قصر الإليزيه حيث التقوا الرئيس، بعدما مروا في وقت سابق بجماهيرهم في ساحة شامب-دو-مارس.

وخلال اللقاء قال ماكرون: "هذا المساء نحن فخورون جدا… فخورون جدا بفريق باريس سان جيرمان هذا، برئيسه، بمدربه، بكامل جهازه الفني، بقائده وبجميع لاعبيه. لقد حققوا ما كنا نعتقد، وما اعتقد كثر أنه مستحيل. حققوه بالقلب وبالشغف. حققوه مع جعل باريس وكل البلاد تهتز فرحا".

لكن ماكرون وصف أعمال العنف التي وقعت في باريس ومدن أخرى بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، بأنها "غير مقبولة".

ووصف ما حدث بأنه "ليس كرة قدم" قائلا: "ليس هذا ما نحب. لذلك، شكرا لشرطتنا ودركنا. سنكون صارمين بلا هوادة مع من تم توقيفهم. لا نريد أن نرى هذا مجددا. يجب أن ينتهي (الشغب). لقد سئمنا".

شغب ومئات الإصابات

وخلال ليل السبت-الأحد، شهدت العاصمة ومناطق أخرى من فرنسا تجاوزات أسفرت عن 780 توقيفا، بينها 457 حالة حجز على ذمة التحقيق، بحسب وزير الداخلية لوران نونيز.

وأُصيب نحو 219 شخصا، من بينهم 8 حالات خطيرة، كما أُصيب 57 عنصرا من الشرطة والدرك، من دون تسجيل أي إصابات خطيرة.

ويلتقي ماكرون تشكيلة المنتخب الفرنسي المشاركة في المونديال في كليرفونتين، الثلاثاء، قبل السفر لخوض غمار المونديال.

وقال الرئيس الفرنسي إن "الديوك" سيحاولون اعتبارا من منتصف يونيو إحراز لقبهم العالمي الثالث: "لا يوجد أي فريق في العالم يملك هذا القدر من الموهبة وهذا الكم من الخبرة المتراكمة".