لجأت للدعاء والصلاة.. لامين جمال يروي كيف نجا من كابوس الغياب عن المونديال

اعترف لامين جمال جوهرة برشلونة بأنه عاش ساعات من الرعب والخوف، من فكرة غيابه عن بطولة كأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

ويقضي لامين (18 عاما) حاليا فترة تعافي من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر تعرض لها يوم 22 أبريل/نيسان الماضي، بعد تسديده ضربة جزاء في مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بالجولة الـ33 من الليغا.

إصابة لامين جمال قبل المونديال

وقال لامين جمال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لمنتخب إسبانيا على منصة إكس: "أتذكر لقطة تعرضي للإصابة بالتفصيل، كنت أصلي وأدعو في داخلي ألا تكون بليغة، وأن تكون مجرد تشنج عضلي أو أي شيء بسيط".

وتابع: "كنت أرى نفسي قريبا جدا من المونديال، وأعلم أن إصابات العضلة الخلفية تستغرق وقتا؛ لذا كان ينتابني الرعب من خطورتها، وخاصة من فكرة الانتكاسة التي قد تحرمني من كأس العالم".

وأضاف: "علمت بعد ذلك أن التعافي منها يستغرق وقتا لذلك كنت خائفا من أن تكون بليغة، مما قد يحرمني من التواجد في المونديال".

وتطرق لامين إلى مشاركته الأولى في كأس العالم بقوله: "لا أفكر في التعب والإرهاق بعد موسم طويل، يبدو ذهني الآن وكأنني لم ألعب أي مباراة طوال الموسم، لدي رغبة وشغف كبيران في تسجيل ظهوري الأول".

وزاد: "في عقلي، يبدو الأمر وكأنني ألعب كرة القدم منذ 10 سنوات لكنني في الحقيقة ألعب منذ 3 سنوات فقط. قبل 4 سنوات كنت ألعب مع أصدقائي في الملعب الرياضي للحي. لذا فإن طفلا كان يلعب معك قبل سنوات قليلة سيشارك في كأس العالم! لا بد أن هذا أمر جنوني للغاية".

وعند سؤاله إذا ما كان قد تخيل نفسه وهو يرفع كأس العالم، أجاب: "فعلت ذلك ألف مرة، في غرفتي أو عندما كنا نفوز بمباراة في الملعب الرياضي لحينا. أعتقد أن كأس العالم هي أعظم شيء في كرة القدم على الإطلاق".

وعن حظوظ منتخب بلاده في التتويج بالبطولة قال: "أعلم أننا سوف نلعب ضد منتخبات قوية، لكن لدينا فريقا عظيما من أفضل المنتخبات التي امتلكناها، ولدينا لاعبون مهمون للغاية مثل رودري، ميكيل أويارزابال، بيدري، ومارك كوكوريلا، كما لدينا أفضل 3 حراس مرمى في العالم".

وأتم لامين: "أعتقد أنه منذ انتهاء بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) والجميع يفكر في وصول هذا اليوم، نحن جميعا متحمسون للغاية ومستعدون. نصل إلى المونديال بصفتنا أبطالا لأوروبا، وسنذهب لتقديم كل ما لدينا".

تفاؤل إسباني

من جهته أعرب طبيب المنتخب الإسباني أوسكار لويس سلادا عن تفاؤله بوصول معظم لاعبي "لاروخا" ومن بينهم لامين إلى المونديال بحالة بدنية جيدة.

وأكد سلادا في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية أن لامين لن يلحق بالغالب في أول مباراة لإسبانيا ضد الرأس الأخضر، معربا عن ثقته في إمكانية خوضه بعض الدقائق في إحدى المباراتين التاليتين بالدور الأول.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب أورغواي والمملكة العربية السعودية والرأس الأخضر.

وتاليا جدول مباريات منتخب إسبانيا في دور المجموعات بتوقيت مكة المكرمة والدوحة: